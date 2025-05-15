Суркіс здивував заявою про тренерські перестановки

Ігор Суркіс під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував результат матчу проти "Полісся", у якому команди зіграли внічию з рахунком 0:0. Після цього поєдинку глава клубу провів розмову з головним тренером Олександром Шовковським.

Суркіс підкреслив, що у футболі трапляються осічки, і навіть топклуби світу не можуть вигравати всі матчі поспіль, повідомляє "Чемпіон".

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Ігор Суркіс нагадав, що, попри критику на адресу гри в обороні, "Динамо", як й раніше, залишається клубом із найменшою кількістю пропущених голів в УПЛ. На думку президента, у матчі з "Поліссям" більше запитань виникло до атакувальних футболістів, ніж до лінії захисту. Саме брак результативності став ключовим фактором нічийного результату.

Президент "Полісся" Геннадій Буткевич. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Президент "Динамо" звернув увагу на рівень суперника. Він назвав "Полісся" амбітною командою, зазначивши, що нещодавні кадрові перестановки свідчать про серйозні цілі клубу. Президент упевнений: і суперник, й "Динамо" хотіли перемогти, але цього разу все склалося інакше.

Як Суркіс оцінив гру команд

Функціонер наголосив на важливості вміння рухатися далі, не роблячи трагедії з одного результату. Він навів приклад із нещодавнього "Ель Класіко", де "Барселона" зуміла забити чотири м'ячі "Реалу" вже в першому таймі після 0:2. Суркіс нагадав, що у футболі можливо все.

"Нещодавні зміни в керівництві та на тренерському містку свідчать про те, що президент не буде прощати команді та тренерам. Вони не домоглися того результату, який він хотів. "Полісся" хотіло виграти, "Динамо" теж. Якби все складалося, як ми мріємо, то, мабуть, ми давно вже були б чемпіонами", — заявив Суркіс.

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