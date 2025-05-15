Шовковський пояснив поразку Динамо у фіналі Кубка України від Шахтаря

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

У фіналі Кубка України зустрілися "Динамо" та "Шахтар". Основний і додатковий час завершився нічиєю 1:1, а в серії пенальті перемогли "гірники".

Після гри головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський розповів в коментарі пресслужбі клубу про причини поразки.

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За словами Шовковського, матч був емоційним, безкомпромісним, але чесним, й тому глядачі мали отримати задоволення від гри.

Шовковський підкреслив, що вирішальну роль у поразці відіграла помилка гравців, яка призвела до пропущеного голу в контратаці. Він визнав, що такі моменти коштують командам трофеїв, і пообіцяв зробити висновки.

Матч "Шахтар" — "Динамо". Фото: "Динамо"

Щодо суддівства тренер ухилився від прямої оцінки, сказавши, що цим займуться відповідні органи, і зазначив, що найкращий арбітр — той, якого не помітно.

Про організацію фіналу в Житомирі Шовковський відгукнувся позитивно — поле було в доброму стані, атмосфера чудова, а місце проведення не мало значення.

Також на завершення він прокоментував заміну Шапаренка, який зробив гольовий пас та припустився помилки, після якої забив "Шахтар", на Бражка, Він це пояснив тим, що намагався вплинути на гру, і не вважає це рішення нестандартним.

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