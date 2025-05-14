Де зараз Оксана Баюл nта чим вона займається — 30 років після золота

Оксана Баюл відповідає на запитання журналістів. Фото: УНІАН

У лютому 2024 року виповнилося 30 років від моменту, як Оксана Баюл виборола перше в історії незалежної України олімпійське золото. На Іграх у Ліллехаммері 1994 року 16-річна фігуристка з Дніпра зробила неможливе: обійшла фавориток зі США та Росії, попри травму і тиск.

Відтоді минуло три десятиліття, а ім'я Баюл, як і раніше, залишається символом українського спорту, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Шлях Оксани Баюл складається не тільки з перемог на льоду, а й з болю, боротьби, складнощів еміграції, переосмислення та глибокого зв'язку з рідною країною.

Виступ Оксани Баюл. Фото: УНІАН

Травма, тиск та золото — Олімпіада, яка увійшла в історію

На Іграх-1994 у Норвегії українська фігуристка не значилася серед головних фавориток. У світовому рейтингу вона йшла нижче за американок Ненсі Керріган та Тоньї Хардінг. Проте у Баюл вже був титул чемпіонки світу (1993) та срібло чемпіонату Європи.

Незадовго до вирішального прокату на тренуванні стався інцидент — зіткнення з німецькою спортсменкою, після чого Баюл отримала травму стегна. Виступ був під питанням, але вона вийшла на лід та відкатала майже бездоганно. Її емоційний, музичний прокат під "Лускунчика" підкорив суддів.

Маленька спортсменка на льоду. Фото: instagram.com/oksanabaiul/

Суддівські оцінки викликали суперечки: Баюл отримала "золото" з мінімальним відривом, але навіть американські телеканали визнали її виступ "магією на льоду". Для України це золото стало першим олімпійським титулом в історії незалежності — за два роки до цього Україна офіційно увійшла до складу МОК.

Складний шлях після тріумфу: шоу, травми та боротьба із собою

Після Олімпіади Баюл залишилася в США, підписала контракти на участь у льодових шоу та телепроєктах. Її образ активно розкручували американські ЗМІ та промоутери. Однак за зовнішнім блиском ховалися проблеми: травми, тиск та залежність.

Оксана Баюл в Одесі 1995 року. Фото: instagram.com/oksanabaiul/

У 1997 році вона потрапила в ДТП у стані сп'яніння. Після цього Баюл пройшла курс реабілітації. В інтерв'ю спортсменка не раз зізнавалася, що це був найважчий період у її житті. Але впоралася. Відтоді Оксана Баюл побудувала кар'єру в шоубізнесі та займається продюсуванням льодових постановок у США.

Оксана Баюл та Україна: "Моє серце — у Дніпрі"

Попри те, що вже багато років мешкає у США, Оксана Баюл підкреслює свій зв'язок з Україною. Вона залишається громадянкою України й, за її словами, не планує змінювати паспорт.

"Я досі живу в США за українським паспортом, тому виступаю за Україну, хто б не став президентом", — заявила вона 2023 року.

Оксана Баюл передає досвід новому поколінню. Фото: УНІАН

З початку повномасштабної війни Оксана активно допомагає українським сім'ям, виступає на благодійних заходах, підтримує українську армію. "Я вдячна Богу, що можу допомагати. А моє серце зараз — в Україні, у Дніпрі", — сказала вона.

Сьогодні: 47 років, бізнес у США та підтримка батьківщини

Оксана Баюл мешкає в Неваді разом із чоловіком Карло Фаріною, працює над льодовими шоу та розвиває бренд спортивного одягу. Попри роки за океаном, вона залишається однією з найвпізнаваніших фігур в історії українського спорту.

У 2024 році в Норвегії на ювілейну церемонію МОК Баюл була запрошена як "перша золота медалістка нової Європи". Міжнародні ЗМІ знову згадали "казку на льоду" спортсменки, а в Україні відзначили її стійкість, характер і дух, який надихнув мільйони.

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