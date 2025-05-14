Где сейчас Оксана Баюл и чем она занимается — 30 лет после золота

Оксана Баюл отвечает на вопросы журналистов. Фото: УНИАН

В феврале 2024 года исполнилось 30 лет с момента, как Оксана Баюл завоевала первое в истории независимой Украины олимпийское золото. На Играх в Лиллехаммере в 1994 году 16-летняя фигуристка из Днепра совершила невозможное: обошла фавориток из США и России, несмотря на травму и давление.

С тех пор прошло три десятилетия, а имя Баюл по-прежнему остаётся символом украинского спорта, сообщает портал Новини.LIVE.

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Путь Оксаны Баюл состоит не только из побед на льду, но и из боли, борьбы, сложностях эмиграции, переосмыслении и глубокой связи с родной страной.

Выступление Оксаны Баюл. Фото: УНИАН

Травма, давление и золото — Олимпиада, которая вошла в историю

На Играх-1994 в Норвегии украинская фигуристка не числилась в числе главных фавориток. В мировом рейтинге она шла ниже американок Нэнси Керриган и Тоньи Хардинг. Тем не менее у Баюл уже был титул чемпионки мира (1993) и серебро чемпионата Европы.

Незадолго до решающего проката на тренировке произошел инцидент — столкновение с немецкой спортсменкой, после чего Баюл получила травму бедра. Выступление было под вопросом, но она вышла на лед и откатала почти безупречно. Ее эмоциональный, музыкальный прокат под "Щелкунчика" покорил судей.

Маленькая спортсменка на льду. Фото: instagram.com/oksanabaiul/

Судейские оценки вызвали споры: Баюл получила "золото" с минимальным отрывом, но даже американские телеканалы признали ее выступление "магией на льду". Для Украины это золото стало первым олимпийским титулом в истории независимости — за два года до этого Украина официально вошла в состав МОК.

Сложный путь после триумфа: шоу, травмы и борьба с собой

После Олимпиады Баюл осталась в США, подписала контракты на участие в ледовых шоу и телепроектах. Ее образ активно раскручивали американские СМИ и промоутеры. Однако за внешним блеском скрывались проблемы: травмы, давление, и зависимость.

Оксана Баюл в Одессе в 1995 году. Фото: instagram.com/oksanabaiul/

В 1997 году она попала в ДТП в состоянии опьянения. После этого Баюл прошла курс реабилитации. В интервью спортсменка не раз признавалась, что это был самый тяжелый период в ее жизни. Но справилась. С тех пор Оксана Баюл построила карьеру в шоу-бизнесе и занимается продюсированием ледовых постановок в США.

Оксана Баюл и Украина: "Мое сердце — в Днепре"

Несмотря на то, что уже много лет живет в США, Оксана Баюл подчеркивает свою связь с Украиной. Она остается гражданкой Украины и по ее словам, не планирует менять паспорт.

"Я до сих пор живу в США по украинскому паспорту, поэтому выступаю за Украину, кто бы ни стал президентом", — заявила она в 2023 году.

Оксана Баюл передает опыт новому поколению. Фото: УНИАН

С начала полномасштабной войны Оксана активно помогает украинским семьям, выступает на благотворительных мероприятиях, поддерживает украинскую армию. "Я благодарна Богу, что могу помогать. А мое сердце сейчас — в Украине, в Днепре", — говорит она.

Сегодня: 47 лет, бизнес в США и поддержка родины

Оксана Баюл живет в Неваде вместе с мужем Карло Фариной, работает над ледовыми шоу и развивает бренд спортивной одежды. Несмотря на годы за океаном, она остается одной из самых узнаваемых фигур в истории украинского спорта.

В 2024 году в Норвегии на юбилейной церемонии МОК Баюл была приглашена как "первая золотая медалистка новой Европы". Международные СМИ снова вспомнили "сказку на льду" спортсменки, а в Украине отметили ее стойкость, характер и дух, который вдохновил миллионы.

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