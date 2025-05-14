Криштиану Роналду вернется в Европу ради контракта с известным клубом

Криштиану Роналду отдыхает после разминки. Фото: instagram.com/cristiano/

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду оказался в шаге от ухода из саудовского "Аль-Насра". У игрока испортились отношения с руководством клуба.

Это произошло накануне продления контракта Роналду с "Аль-Насром", сообщает O Jogo.

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Отношения Криштиану Роналду с "Аль-Насром" осложнились после вылета команды из Лиги чемпионов АФК в полуфинале турнира. Футболист раскритиковал тренерский штаб и партнеров по команде. В клубе считают поведение 40-летнего португальца недопустимым.

Возвращение Роналду в Европу

Португальские журналисты считают, что у поведения звездного игрока есть и другая причина. Роналду надоело в Саудовской Аравии, он готов отказаться от нового выгодного контракта с клубом. Криштиану хочет проводить больше времени с семьей, которая не живет с ним в Саудовской Аравии.

Роналду собирается подписать контракт с одним из европейских клубов, но пока не известно, будет ли это соглашение долгосрочным. Английский "Манчестер Сити" и мадридский "Реал" готов предложить игроку контракт на несколько месяцев, чтобы он смог принять участие в Клубном чемпионате мира.

Криштиану Роналду во время тренировки. Фото: instagram.com/cristiano/

Лиссабонский "Спортинг" собирается предложить Роналду более выгодные условия. Речь идет о соглашении на год и должности в клубе после окончания контракта. Сам Криштиану мечтает сыграть на ЧМ-2026, а также выйти на поле в официальном матче со своим старшим сыном, который недавно дебютировал в юношеской сборной Португалии.

В нынешнем сезоне на счету Роналду 39 поединков за "Аль-Наср", в которых он забил 33 мяча и сделал 4 результативные передачи.

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