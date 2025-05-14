Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Спорт Как выглядит Базель, где 50 лет назад триумфовало Динамо

Как выглядит Базель, где 50 лет назад триумфовало Динамо

Ua en ru
Дата публикации 14 мая 2025 10:01
Где Динамо выиграло Кубок Кубков — Базель 50 лет спустя
Стадион в Базеле. Фото: Новини.LIVE

Прошло полвека с того исторического дня, когда киевское "Динамо" покорило Европу, выиграв Кубок Кубков в швейцарском Базеле. Город, в котором 14 мая 1975 года прозвучал гимн победы для украинского футбола, сегодня выглядит совершенно иначе. 

Портал Новини.LIVE в своем эксклюзивном материале напоминает, как "Динамо" стало триумфатором Европы, а также демонстрирует современный Базель. 

Реклама
Читайте также:

Швейцарский город стал не просто точкой на карте, а местом, где футбольная судьба навсегда переплелась с украинской историей. Именно здесь команда Валерия Лобановского доказала, что может бороться и побеждать лучших на континенте. 

Стадион в Базеле
Вход на трибуну арены "Санкт-Якоб Парк". Фото: Новини.LIVE

Современный Базель — это чистые улицы, тихий Рейн, уютные площади, где мирно перекатывается история. В этом городе чувствуется уважение к памяти: стадион "Санкт-Якоб Парк", ставший символом, хоть и перестроен, остается местом притяжения для футбольных романтиков. 

Незабываемый триумф "Динамо" 

Финал 1975 года стал настоящим манифестом нового футбольного мышления. "Динамо" с первых минут взяло мяч под контроль, выключило креатив "Ференцвароша" и уверенно дожало соперника. Дубль Онопко и гол Блохина не только обеспечили киевлянам победу, а стали демонстрацией силы советской школы, где физика, дисциплина и тренерская мысль дали Европе урок. 

Сегодня на этом стадионе играет ФК "Базель", чемпион Швейцарии, который готов подтвердить этот статус. В команде Фабио Селестини играют такие футболисты, как бывший полузащитник "Баварии" и "Ливерпуля" Джердан Шакири, а также Таулянт Джака, брат футболиста "Байера". 

  • Как выглядит Базель, где 50 лет назад триумфовало Динамо - фото 2
  • Как выглядит Базель, где 50 лет назад триумфовало Динамо - фото 3
  • Как выглядит Базель, где 50 лет назад триумфовало Динамо - фото 4
  • Как выглядит Базель, где 50 лет назад триумфовало Динамо - фото 5
1 / 4
  • Как выглядит Базель, где 50 лет назад триумфовало Динамо - фото 2
  • Как выглядит Базель, где 50 лет назад триумфовало Динамо - фото 3
  • Как выглядит Базель, где 50 лет назад триумфовало Динамо - фото 4
  • Как выглядит Базель, где 50 лет назад триумфовало Динамо - фото 5

Местные жители редко вспоминают тот финал с участием "Динамо", но болельщики из Украины иногда приезжают сюда просто пройтись, посмотреть на небо и ощутить дыхание времени. Память о триумфе осталась не в афишах, а в сердцах. 

Сегодня, спустя 50 лет, Базель остался таким же спокойным и уважающим прошлое. И хотя футбол давно изменился, некоторые победы не теряют блеска. 

Напомним, летом киевское "Динамо" продаст одного из лидеров команды. 

Виктор Леоненко назвал главную причину увольнения экс-тренера "Полесья" Имада Ашура. 

Девушка одной из молодых звезд "Динамо" приняла участие в горячей фотосессии

Кристиан Шевченко увлекается не только футболом, но и еще одним видом спорта. 

спорт футбол Швейцария Динамо
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /