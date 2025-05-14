Где Динамо выиграло Кубок Кубков — Базель 50 лет спустя

Стадион в Базеле. Фото: Новини.LIVE

Прошло полвека с того исторического дня, когда киевское "Динамо" покорило Европу, выиграв Кубок Кубков в швейцарском Базеле. Город, в котором 14 мая 1975 года прозвучал гимн победы для украинского футбола, сегодня выглядит совершенно иначе.

Портал Новини.LIVE в своем эксклюзивном материале напоминает, как "Динамо" стало триумфатором Европы, а также демонстрирует современный Базель.

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Вход на трибуну арены "Санкт-Якоб Парк". Фото: Новини.LIVE

Современный Базель — это чистые улицы, тихий Рейн, уютные площади, где мирно перекатывается история. В этом городе чувствуется уважение к памяти: стадион "Санкт-Якоб Парк", ставший символом, хоть и перестроен, остается местом притяжения для футбольных романтиков.

Незабываемый триумф "Динамо"

Финал 1975 года стал настоящим манифестом нового футбольного мышления. "Динамо" с первых минут взяло мяч под контроль, выключило креатив "Ференцвароша" и уверенно дожало соперника. Дубль Онопко и гол Блохина не только обеспечили киевлянам победу, а стали демонстрацией силы советской школы, где физика, дисциплина и тренерская мысль дали Европе урок.

Сегодня на этом стадионе играет ФК "Базель", чемпион Швейцарии, который готов подтвердить этот статус. В команде Фабио Селестини играют такие футболисты, как бывший полузащитник "Баварии" и "Ливерпуля" Джердан Шакири, а также Таулянт Джака, брат футболиста "Байера".







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Местные жители редко вспоминают тот финал с участием "Динамо", но болельщики из Украины иногда приезжают сюда просто пройтись, посмотреть на небо и ощутить дыхание времени. Память о триумфе осталась не в афишах, а в сердцах.

Сегодня, спустя 50 лет, Базель остался таким же спокойным и уважающим прошлое. И хотя футбол давно изменился, некоторые победы не теряют блеска.

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