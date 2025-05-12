Жена Шевченко показала, какой вид спорта любит ее сын больше футбола

Жена Шевченко показала, какой вид спорта выбрали дети главы УАФ
Жена президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко продемонстрировала неожиданную фотографию своих сыновей. Бывшая модель Кристен Пазик показала, каким видом спорта помимо футбола увлекаются ее дети.
Архивное фото с участием Кристиана и Райдера Шевченко появилось на странице Кристен Пазик в Instagram.
Старший сын Андрея Шевченко и Кристен Пазик не только занимается футболом, но и является игроком юношеской сборной Украины. Однако ему нравятся и другие виды спорта. Молодой 18-летний парень увлекается еще и шахматами.
Спортивные успехи Кристиана Шевченко
На фотографии, которой поделилась жена президента УАФ, запечатлены двое из четырех сыновей звездной пары: Кристиан и 11-летний Райдер. Старший играет с младшим в шахматы.
Кристен уточнила, что Кристиан сейчас восстанавливается после матча. Возможно, речь идет о поединке молодежного состава "Уотфорда" против "Манчестер Сити", который состоялся в рамках полуфинала Юношеского кубка Англии. Тогда команда украинца уступила.
Интересно, что история любви Андрея Шевченко и Кристен Пазик началась в начале 2000-х. Они познакомились, когда Андрей выступал за "Милан". Пара сыграла свадьбу в 2004 году и с тех пор не расставалась. Пара воспитывает четырех сыновей: Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля.
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