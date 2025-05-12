Жена Шевченко показала, какой вид спорта любит ее сын больше футбола

Андрей Шевченко с женой и старшим сыном. Фото: instagram.com/kristenpazik/

Жена президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко продемонстрировала неожиданную фотографию своих сыновей. Бывшая модель Кристен Пазик показала, каким видом спорта помимо футбола увлекаются ее дети.

Архивное фото с участием Кристиана и Райдера Шевченко появилось на странице Кристен Пазик в Instagram.

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Старший сын Андрея Шевченко и Кристен Пазик не только занимается футболом, но и является игроком юношеской сборной Украины. Однако ему нравятся и другие виды спорта. Молодой 18-летний парень увлекается еще и шахматами.

Сыновья Андрея Шевченко. Фото: instagram.com/kristenpazik/

Спортивные успехи Кристиана Шевченко

На фотографии, которой поделилась жена президента УАФ, запечатлены двое из четырех сыновей звездной пары: Кристиан и 11-летний Райдер. Старший играет с младшим в шахматы.

Кристен уточнила, что Кристиан сейчас восстанавливается после матча. Возможно, речь идет о поединке молодежного состава "Уотфорда" против "Манчестер Сити", который состоялся в рамках полуфинала Юношеского кубка Англии. Тогда команда украинца уступила.

Кристиан и Райдер Шевченко. Фото: instagram.com/kristenpazik/

Интересно, что история любви Андрея Шевченко и Кристен Пазик началась в начале 2000-х. Они познакомились, когда Андрей выступал за "Милан". Пара сыграла свадьбу в 2004 году и с тех пор не расставалась. Пара воспитывает четырех сыновей: Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля.

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