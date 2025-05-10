Почему Талибан запретил шахматы в Афганистане

Мирные жители Афганистана. Фото: скриншот YouTube

Движение "Талибан" официально ввело запрет на шахматы в Афганистане. Министерство по делам добродетели и предотвращению порока объявило игру харамом — запрещенной с точки зрения религиозных норм.

Вслед за этим была распущена Афганская шахматная федерация, которая долгое время продвигала этот интеллектуальный спорт в стране, сообщает amu.tv.

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Решение запретить шахматы подтверждает стремление "Талибана" к ужесточению контроля над культурной и спортивной жизнью страны. Шахматы, которые считались одной из важнейших игр для развития логического мышления, теперь попали под удар, что вызвало беспокойство в обществе.

Современные шахматы. Фото: скриншот YouTube

Запрет ударил по культуре и образованию

Этот шаг стал продолжением серии ограничений, наложенных талибами на культурную и спортивную деятельность. Ранее под запрет попали музыкальные выступления, киносеансы и другие формы досуга, которые "Талибан" считает несовместимыми с их трактовкой исламских норм. Теперь шахматы, одна из древнейших и наиболее уважаемых интеллектуальных игр, оказались вне закона.

Международное сообщество выразило обеспокоенность по поводу нового запрета. Эксперты и правозащитные организации подчеркивают, что подобные меры ограничивают права и свободы граждан, лишают молодежь возможности развивать критическое мышление и обедняют культурное пространство страны.

Несмотря на угрозу наказания, некоторые афганские шахматисты и любители продолжают заниматься игрой в частном порядке. Международные организации призывают "Талибан" пересмотреть решение и позволить гражданам Афганистана свободно заниматься интеллектуальными видами спорта.

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