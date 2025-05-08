Цыганков готовится к смене клуба, у него есть несколько вариантов

Виктор Цыганков перед матчем. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

"Жирона" рискует потерять одного из своих ключевых футболистов. Испанский клуб рассматривает возможность продажи украинца Виктора Цыганкова в конце сезона 2024/2025.

В этом сезоне "Жирона" борется за выживание в Ла Лиге и сталкивается с серьезными кадровыми проблемами, напоминает Marca.

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Виктор Цыганков пропустил значительную часть чемпионата из-за травм, но сумел вернуться в строй и снова показывает футбол высокого качества. В текущем сезоне украинский полузащитник провел за "Жирону" 24 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Его стабильная игра и креативность на поле привлекли внимание сразу нескольких европейских клубов.

Виктор Цыганков празднует победу. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Где будет играть Цыганков

"Жирона" испытывает финансовые трудности и готова продать игрока, который хоть и обладает огромным потенциалом, но склонен к травмам. Среди главных претендентов на Цыганкова значится итальянская "Фиорентина", тренерский штаб которой ищет умного и креативного полузащитника для усиления атакующей линии.

Кроме того, интерес к украинцу проявляет "Севилья". Испанский клуб проводит неудачный сезон, но рассчитывает укрепить состав летом, чтобы в новом сезоне бороться за возвращение в еврокубки. В этом случае украинцу не придется покидать пределы страны, где его семье очень комфортно.

Переговоры о будущем Виктора Цыганкова, вероятно, активизируются уже в ближайшие недели.

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