Реал нашел замену Анчелотти — Перес всех удивил

Президент "Реала" Флорентино Перес. Фото: Reuters/Juan Medina

Мадридский "Реал" готовится официально объявить об уходе Карло Анчелотти с поста главного тренера. Это решение будет озвучено сразу после матча против "Барселоны", вне зависимости от исхода встречи.

Итальянский специалист покинет команду по завершении чемпионата, сообщает Marca.

Реклама

Читайте также:

Карло Анчелотти уже согласовал контракт со сборной Бразилии. Легендарный тренер будет руководить пятикратными чемпионами мира в ближайших матчах квалификации ЧМ-2026 против Парагвая и Эквадора. Ожидается, что его официальное представление в сборной состоится в начале лета.

Карло Анчелотти после матча "Реала". Фото: Reuters/Susana Vera

В каком настроении расстаются стороны

Несмотря на решение расстаться, руководство "Реала" и сам Анчелотти сохраняют теплые отношения. Клуб намерен попрощаться с тренером в дружественной обстановке, отметив его вклад в успехи команды за последние годы.

Хаби Алонсо скоро возглавит "Реал". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Инсайдеры сообщают, что уход Анчелотти связан не только с предложением от Бразилии, но и с проблемами внутри клуба. Наставник якобы утратил часть авторитета в раздевалке и выражал недовольство трансферной политикой "Реала" в последние сезоны.

После 34 туров Ла Лиги мадридский клуб занимает второе место, уступая "Барселоне" четыре очка.

Напомним, жена Руслана Ротаня намекнула, в какой клуб может перейти амбициозный тренер.

Появилась информация, что Александр Шовковский все еще не продлил соглашение с "Динамо".

Микель Артета выразил уверенность, что его "Арсенал" заслуживал место в финале Лиги чемпионов.

Луис Энрике высказал свою позицию, объяснив, почему именно "ПСЖ" был достоин победы над "Арсеналом".