Реал нашел замену Анчелотти — Перес всех удивил

Реал удивил решением по Анчелотти и новому тренеру
Мадридский "Реал" готовится официально объявить об уходе Карло Анчелотти с поста главного тренера. Это решение будет озвучено сразу после матча против "Барселоны", вне зависимости от исхода встречи.
Итальянский специалист покинет команду по завершении чемпионата, сообщает Marca.
Карло Анчелотти уже согласовал контракт со сборной Бразилии. Легендарный тренер будет руководить пятикратными чемпионами мира в ближайших матчах квалификации ЧМ-2026 против Парагвая и Эквадора. Ожидается, что его официальное представление в сборной состоится в начале лета.
В каком настроении расстаются стороны
Несмотря на решение расстаться, руководство "Реала" и сам Анчелотти сохраняют теплые отношения. Клуб намерен попрощаться с тренером в дружественной обстановке, отметив его вклад в успехи команды за последние годы.
Инсайдеры сообщают, что уход Анчелотти связан не только с предложением от Бразилии, но и с проблемами внутри клуба. Наставник якобы утратил часть авторитета в раздевалке и выражал недовольство трансферной политикой "Реала" в последние сезоны.
После 34 туров Ла Лиги мадридский клуб занимает второе место, уступая "Барселоне" четыре очка.
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