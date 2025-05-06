В Динамо могут сменить тренера — кто придет вместо Шовковского

Тренер Александр Шовковский перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" уверенно идет к чемпионскому титулу в Украине, но будущее главного тренера Александра Шовковского остается под вопросом. Контракт наставника рассчитан до конца сезона, и в кулуарах клуба обсуждаются возможные кандидатуры на его замену.

Руководство "Динамо" оценивает несколько сценариев — от назначения тренера из внутреннего резерва до приглашения специалиста со стороны, сообщает портал Новини.LIVE.

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В столичном клубе публично не говорят о возможной смене главного тренера. Александр Шовковский в шаге от завоевания чемпионского титула, и было бы странно после этого менять наставника. Но в случае, если "Динамо" все же упустит золотые медали, смена тренера вполне может состояться. Кто мог бы заменить Шовковского? Есть несколько кандидатов.

Шовковский во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Федоров, Костюк или приглашение извне?

Среди возможных кандидатов рассматриваются действующие тренеры клуба. Одним из них может быть Сергей Федоров, работающий в штабе Шовковского. У него есть опыт работы с первой командой, но отсутствует практика самостоятельной тренерской деятельности на высочайшем уровне. Другой вариант — Игорь Костюк, который много лет тренирует молодежный состав "Динамо" и хорошо знаком с системой клуба, однако также не тренировал взрослых игроков.

Виктор Скрипник выступал за "Динамо" в качестве игрока. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Альтернативным путем для "Динамо" может стать приглашение тренера из другой команды. Среди таких кандидатов Виктор Скрипник (нынешний наставник "Ворсклы") и Юрий Вернидуб (главный тренер "Кривбасса"). Оба специалиста имеют опыт работы в еврокубках и умеют строить команду с нуля, однако связаны контрактами с нынешними клубами.

Юрий Вернидуб стал символом "Кривбасса". Фото: instagram.com/fckryvbas/

Ребров — долгосрочная цель

Отдельно болельщики и эксперты обсуждают вариант возвращения Сергея Реброва. Под его руководством "Динамо" выигрывал чемпионаты и успешно выступал в Европе. Однако сейчас Ребров возглавляет сборную Украины, а его контракт действует до июля 2026 года. Такой сценарий возможен лишь в долгосрочной перспективе.

Сергей Ребров в сборной Украины. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Пока же "Динамо" не делает официальных заявлений о будущем тренерского штаба. В клубе намерены дождаться окончания сезона, чтобы оценить результаты команды и принять взвешенное решение.

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