В Динамо могут сменить тренера — кто придет вместо Шовковского

Кто может заменить Шовковского в Динамо — известны кандидаты
Киевское "Динамо" уверенно идет к чемпионскому титулу в Украине, но будущее главного тренера Александра Шовковского остается под вопросом. Контракт наставника рассчитан до конца сезона, и в кулуарах клуба обсуждаются возможные кандидатуры на его замену.
Руководство "Динамо" оценивает несколько сценариев — от назначения тренера из внутреннего резерва до приглашения специалиста со стороны, сообщает портал Новини.LIVE.
В столичном клубе публично не говорят о возможной смене главного тренера. Александр Шовковский в шаге от завоевания чемпионского титула, и было бы странно после этого менять наставника. Но в случае, если "Динамо" все же упустит золотые медали, смена тренера вполне может состояться. Кто мог бы заменить Шовковского? Есть несколько кандидатов.
Федоров, Костюк или приглашение извне?
Среди возможных кандидатов рассматриваются действующие тренеры клуба. Одним из них может быть Сергей Федоров, работающий в штабе Шовковского. У него есть опыт работы с первой командой, но отсутствует практика самостоятельной тренерской деятельности на высочайшем уровне. Другой вариант — Игорь Костюк, который много лет тренирует молодежный состав "Динамо" и хорошо знаком с системой клуба, однако также не тренировал взрослых игроков.
Альтернативным путем для "Динамо" может стать приглашение тренера из другой команды. Среди таких кандидатов Виктор Скрипник (нынешний наставник "Ворсклы") и Юрий Вернидуб (главный тренер "Кривбасса"). Оба специалиста имеют опыт работы в еврокубках и умеют строить команду с нуля, однако связаны контрактами с нынешними клубами.
Ребров — долгосрочная цель
Отдельно болельщики и эксперты обсуждают вариант возвращения Сергея Реброва. Под его руководством "Динамо" выигрывал чемпионаты и успешно выступал в Европе. Однако сейчас Ребров возглавляет сборную Украины, а его контракт действует до июля 2026 года. Такой сценарий возможен лишь в долгосрочной перспективе.
Пока же "Динамо" не делает официальных заявлений о будущем тренерского штаба. В клубе намерены дождаться окончания сезона, чтобы оценить результаты команды и принять взвешенное решение.
Напомним, Александр Шовковский выбрал игрока, который может заменить в составе Владимира Бражко.
Руководство УПЛ приняло странное решение по поводу конца сезона, которое может не понравиться болельщикам.
Стало известно, с кем сыграют "Динамо" и "Александрия" в еврокубках в случае победы в УПЛ.
Один из лидеров сборной Украины заинтересовал сразу два клуба чемпионата Англии.
Читайте Новини.LIVE!