Трубин заинтересовал два клуба АПЛ — детали возможного трансфера

Анатолий Трубин радуется победе "Бенфики". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может сменить клубную прописку уже этим летом. Голкипер португальской "Бенфики" попал в сферу интересов клубов английской Премьер-лиги.

За Трубина готовы побороться сразу два представителя английской Премьер-лиги, сообщает The Sun.

Реклама

Читайте также:

К Анатолию Трубину присматриваются сразу несколько команд из топового европейского чемпионата. Основным претендентом считается один из клубов, который ищет замену своему основному вратарю перед новым сезоном.

Партнеры по команде поздравляют Трубина. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Интерес АПЛ к Трубину

Анатолий Трубин впечатлил своей игрой в "Бенфике" после перехода из донецкого "Шахтера". Украинец стал первым номером лиссабонской команды и помог ей бороться за чемпионство в Португалии, а также успешно выступал в еврокубках.

По данным источников, клубы из Англии внимательно следят за его прогрессом и видят в нем перспективного вратаря, который сможет усилить конкуренцию в рамке ворот. Среди заинтересованных — команды из верхней части таблицы, а также представители "середняков", которые ищут обновления на ключевой позиции.

Анатолий Трубин отбивает пенальти. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

В случае продажи "Бенфика" рассчитывает получить за украинца около 20 миллионов евро. Однако представители клуба готовы вести переговоры, если предложение окажется выгодным для всех сторон.

В сезоне 2024/2025 Анатолий Трубин провел за "Бенфику" 38 матчей во всех турнирах, 16 раз оставив ворота сухими.

Напомним, украинский богатырь Леонид Жаботинский становился олимпийским чемпионом и считался сильнейшим человеком планеты — что о нем известно.

Искусственный интеллект показал, как выглядят Александр Усик и другие украинские боксеры, если представить их в стиле мировых художников.

Александр Шовковский оказался среди тренеров, которые могут сменить клубное место работы этим летом.

Киевское "Динамо" уже определилось с кандидатом на замену Владимиру Бражко, если полузащитник покинет команду.