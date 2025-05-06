Трубин заинтересовал два клуба АПЛ — детали возможного трансфера

Трубин на радаре топ-клубов АПЛ — Бенфика готова продать вратаря
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может сменить клубную прописку уже этим летом. Голкипер португальской "Бенфики" попал в сферу интересов клубов английской Премьер-лиги.
За Трубина готовы побороться сразу два представителя английской Премьер-лиги, сообщает The Sun.
К Анатолию Трубину присматриваются сразу несколько команд из топового европейского чемпионата. Основным претендентом считается один из клубов, который ищет замену своему основному вратарю перед новым сезоном.
Интерес АПЛ к Трубину
Анатолий Трубин впечатлил своей игрой в "Бенфике" после перехода из донецкого "Шахтера". Украинец стал первым номером лиссабонской команды и помог ей бороться за чемпионство в Португалии, а также успешно выступал в еврокубках.
По данным источников, клубы из Англии внимательно следят за его прогрессом и видят в нем перспективного вратаря, который сможет усилить конкуренцию в рамке ворот. Среди заинтересованных — команды из верхней части таблицы, а также представители "середняков", которые ищут обновления на ключевой позиции.
В случае продажи "Бенфика" рассчитывает получить за украинца около 20 миллионов евро. Однако представители клуба готовы вести переговоры, если предложение окажется выгодным для всех сторон.
В сезоне 2024/2025 Анатолий Трубин провел за "Бенфику" 38 матчей во всех турнирах, 16 раз оставив ворота сухими.
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