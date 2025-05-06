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Нейросеть показала украинских боксеров в стиле художников

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Дата публикации 6 мая 2025 09:39
Звезды украинского бокса в стиле Дали и Ван Гога — шедевр от нейросети
Александр Усик в стиле работ Винсента ван Гога. Фото: арт нейросети

Искусственный интеллект вдохновился украинскими боксерами и решил представить их так, как могли бы увидеть самые знаменитые художники в истории. Результат получился удивительным: каждый портрет словно перенесен на полотно мастером своего времени.

Проект объединяет трех легендарных звезд украинского бокса — Александра Усика, Василия Ломаченко и Дениса Беринчика, сообщает портал Новини.LIVE.

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Александр Усик
Александр Усик. Фото: арт нейросети

Как выглядят звезды украинского бокса в классическом искусстве

Для портрета Александра Усика искусственный интеллект выбрал стиль Винсента Ван Гога. Эмоциональные мазки, насыщенные цвета и неповторимая энергетика идеально передают харизму и внутреннюю силу абсолютного чемпиона.

Денис Беринчик
Денис Беринчик. Фото: арт нейросети

Денис Беринчик, известный своими креативными выходами на ринг, предстал в стиле Энди Уорхола. Яркие цвета, эффект поп-арта и смелая композиция подчеркивают его харизму и любовь к эпатажу.

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко. Фото: арт нейросети

А Василий Ломаченко, обладатель мощного удара и бойцовского характера, получил портрет в стиле Сальвадора Дали. Сюрреалистическая композиция, символизм и неожиданные детали отражают его неординарность на ринге.

Эти портреты — не просто эксперимент с нейросетями. Это новый взгляд на спортсменов, где боксерское мастерство соединяется с вечным искусством.

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спорт Александр Усик бокс Василий Ломаченко Денис Беринчик
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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