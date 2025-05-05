Шовковский и еще 3 тренера, которые могут сменить место работы в конце сезона

Александр Шовковский ведет "Динамо" к чемпионскому титулу. Фото: УНИАН

Украинская Премьер-лига подходит к завершению сезона 2024/2025, и все больше внимания привлекают не только результаты команд, но и будущее их наставников. Летнее трансферное окно обещает быть жарким не только для футболистов, но и для тренеров.

Уже сейчас ходят разговоры о возможных перестановках на тренерских мостиках в нескольких клубах элитного дивизиона, сообщает портал Новини.LIVE.

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Руководства команд анализируют итоги сезона, оценивают прогресс и неудачи. Для одних тренеров текущий чемпионат стал трамплином к новым вызовам, для других — поводом задуматься о смене обстановки. Кто-то интересен зарубежным клубам, а кто-то рискует потерять место из-за неудовлетворительных результатов.

Тренеры Марино Пушич (справа) и Александр Шовковский. Фото: УНИАН

Сразу несколько специалистов оказались в центре слухов относительно своих карьерных перспектив. Среди причин возможной смены работы — истекающие контракты, предложения от конкурентов, конфликтные ситуации внутри клубов и желание самих тренеров сделать шаг вперед в карьере.

Марино Пушич — "горняки" без Лиги чемпионов

Будущее главного тренера "Шахтера" остается под вопросом, несмотря на неплохие результаты команды во второй половине сезона. По информации украинских СМИ, руководство "горняков" рассматривает варианты усиления тренерского штаба перед новым еврокубковым циклом. Среди возможных кандидатов на место Пушича называются специалисты с опытом работы в Лиге чемпионов.

Сам Пушич в интервью не раз подчеркивал желание остаться в Украине, однако, по данным итальянских и хорватских источников, летом он может войти в штаб зарубежного клуба или возглавить команду из Восточной Европы. Кроме того, появлялись слухи об интересе со стороны "Фейеноорда", где он ранее работал ассистентом.

Александр Шовковский — неочевидный вариант

Главный тренер "Динамо" пока не продлил контракт с клубом, и это порождает вопросы о его будущем. Киевская команда демонстрирует стабильность во внутреннем чемпионате, но болельщики и руководство ждут возвращения на уровень Лиги чемпионов. Летом "Динамо" планирует серьезное усиление состава, и есть вероятность приглашения более опытного тренера для выхода на международную арену.

Шовковский, по информации местных журналистов, может остаться в структуре клуба в другой роли или рассмотреть предложения от нескольких команд УПЛ, которые заинтересованы в тренере с именем и опытом в "Динамо". Среди таких клубов называют "Полесье" и "Черноморец", которые хотят усилить свои амбиции.

Василий Кобин во время матча. Фото: УНИАН

Василий Кобин — повышение на горизонте

Наставник провел хороший сезон с "Ингульцом", несмотря на ограниченные ресурсы команды. Однако летом у тренера может появиться шанс перейти в клуб с более высокими задачами. По информации из источников, близких к клубу, Кобиным интересуются сразу несколько команд Первой лиги, а также один из клубов УПЛ, который рассматривает вариант смены наставника.

Кобина связывают с возможным назначением в "Металлист" или "Карпаты", где руководство хочет обновить тренерский штаб. Кроме того, тренер не исключает вариант работы за границей — ранее у него были предложения из Литвы и Латвии.

Руслан Ротань управляет игрой "Александрии". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Руслан Ротань — впереди большие перспективы

Экс-наставник олимпийской сборной Украины может летом покинуть "Александрию" после непростого сезона. Команда боролась за место в середине таблицы, но руководство недовольно отсутствием стабильных результатов и опасается провала в следующем чемпионате. Контракт Ротаня истекает летом, и переговоры о продлении пока не завершены.

По информации СМИ, Ротань рассматривается в числе кандидатов на пост главного тренера молодежной сборной Украины, если произойдут кадровые перестановки. Также его имя связывают с "Ворсклой", которая ищет нового наставника для обновления команды.

Напомним, не исключено, что лидеру "Александрии" придется провести следующий сезон в Первой лиге.

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