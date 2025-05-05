Шовковський і ще 3 тренери, які можуть змінити місце роботи наприкінці сезону

Олександр Шовковський веде "Динамо" до чемпіонського титулу. Фото: УНІАН

Українська Прем'єр-ліга наближається до завершення сезону 2024/2025, і дедалі більше уваги привертають не тільки результати команд, а й майбутнє їхніх наставників. Літнє трансферне вікно обіцяє бути спекотним не тільки для футболістів, а й для тренерів.

Уже зараз ходять розмови про можливі перестановки на тренерських містках у кількох клубах елітного дивізіону, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Керівництва команд аналізують підсумки сезону, оцінюють прогрес та невдачі. Для одних тренерів поточний чемпіонат став трампліном до нових викликів, для інших — приводом замислитися про зміну обстановки. Хтось цікавий закордонним клубам, а хтось ризикує втратити місце через незадовільні результати.

Тренери Маріно Пушич (праворуч) і Олександр Шовковський. Фото: УНІАН

Одразу кілька фахівців опинилися в центрі чуток щодо своїх кар'єрних перспектив. Серед причин можливої зміни роботи — контракти, що спливають, пропозиції від конкурентів, конфліктні ситуації всередині клубів та бажання самих тренерів зробити крок уперед у кар'єрі.

Маріно Пушич — "гірники" без Ліги чемпіонів

Майбутнє головного тренера "Шахтаря" залишається під питанням, попри непогані результати команди в другій половині сезону. За інформацією українських ЗМІ, керівництво "гірників" розглядає варіанти посилення тренерського штабу перед новим єврокубковим циклом. Серед можливих кандидатів на місце Пушича називаються фахівці з досвідом роботи в Лізі чемпіонів.

Сам Пушич в інтерв'ю неодноразово наголошував на бажанні залишитися в Україні, однак, за даними італійських та хорватських джерел, улітку він може увійти до штабу закордонного клубу або очолити команду зі Східної Європи. Окрім того, з'являлися чутки про інтерес з боку "Фейєнорда", де він раніше працював асистентом.

Олександр Шовковський — неочевидний варіант

Головний тренер "Динамо" поки що не продовжив контракт із клубом, і це породжує питання про його майбутнє. Київська команда демонструє стабільність у внутрішньому чемпіонаті, але вболівальники та керівництво чекають повернення на рівень Ліги чемпіонів. Влітку "Динамо" планує серйозне посилення складу, і є ймовірність запрошення більш досвідченого тренера для виходу на міжнародну арену.

Шовковський, за інформацією місцевих журналістів, може залишитися в структурі клубу в іншій ролі або ж розглянути пропозиції від кількох команд УПЛ, які зацікавлені в тренері з ім'ям і досвідом у "Динамо". Серед таких клубів називають "Полісся" та "Чорноморець", які хочуть посилити свої амбіції.

Василь Кобін під час матчу. Фото: УНІАН

Василь Кобін — підвищення на горизонті

Наставник провів хороший сезон з "Інгульцем", попри обмежені ресурси команди. Однак влітку у тренера може з'явитися шанс перейти до клубу з вищими завданнями. За інформацією з джерел, близьких до клубу, Кобіним цікавляться одразу кілька команд Першої ліги, а також один із клубів УПЛ, який розглядає варіант зміни наставника.

Кобіна пов'язують із можливим призначенням у "Металіст" або "Карпати", де керівництво хоче оновити тренерський штаб. Крім того, тренер не відкидає варіант роботи за кордоном — раніше в нього були пропозиції з Литви та Латвії.

Руслан Ротань керує грою "Олександрії". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Руслан Ротань — попереду великі перспективи

Екснаставник олімпійської збірної України може влітку покинути "Олександрію" після непростого сезону. Команда боролася за місце в середині таблиці, але керівництво незадоволене відсутністю стабільних результатів і побоюється провалу в наступному чемпіонаті. Контракт Ротаня закінчується влітку, і переговори про продовження поки що не завершені.

За інформацією ЗМІ, Ротань розглядається серед кандидатів на посаду головного тренера молодіжної збірної України, якщо відбудуться кадрові перестановки. Також його ім'я пов'язують із "Ворсклою", яка шукає нового наставника для оновлення команди.

Нагадаємо, не виключено, що лідеру "Олександрії" доведеться провести наступний сезон у Першій лізі.

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