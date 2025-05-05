Раньєрі зробив важливу заяву про майбутнє Довбика в Ромі

Артем Довбик святкує гол. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Італійська "Рома" продовжує боротися за місце в Лізі чемпіонів. Форвард збірної України Артем Довбик приніс команді Клаудіо Раньєрі чергову перемогу з мінімальним рахунком.

Головний тренер "Роми" поділився думкою про гру українця, повідомляє TuttoMercato.

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У рамках 35-го туру чемпіонату Італії "Рома" обіграла вдома "Фіорентину" з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі наприкінці першого тайму записав на свій рахунок Артем Довбик. Тренер "вовків" подякував команді за те, що вона продовжує боротьбу за вихід до ЛЧ та окремо поділився думкою про перспективи лідера атак "джалороссі".

Раньєрі назвав зміни у Довбика

Головний тренер "вовків" зауважив, що команда діяла дисципліновано в обороні та не дозволила забити супернику, хоча у "Фіорентини" були моменти. "Рома" не зуміла протиставити гостям активний пресинг, тому почала діяти обережно, і це принесло результат.

Артем Довбик забиває гол. Фото: instagram.com/officialasroma/

Клаудіо Раньєрі окремо відзначив Артема Довбика. Тренер заявив, що українець проводить прекрасний сезон, а його голи дуже допомагають команді досягати мети. При цьому наставник вважає, що форвард повинен зрозуміти свій потенціал, він ще не показав свій максимум.

"Артем — дуже скромний хлопець. За останні 10 днів я бачу, як він посміхається, і це важливо. Раніше він ніколи не святкував свої голи, а тепер святкує часто - це хороший знак", — заявив Раньєрі.

Після 35 матчів "Рома" посідає 5 місце в турнірній таблиці. Столична команда бореться за місце в Лізі чемпіонів із "Ювентусом". Обидві команди набрали по 63 очки.

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