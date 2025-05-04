Шахтар вдало веде перемовини з новим головним тренером

Даріо Срна та Сергій Палкін. Фото: ФК "Шахтар"

Керівництво донецького "Шахтаря" шукає нового головного тренера. Новий наставник команди влітку замінить Маріно Пушича.

З одним із основних кандидатів вже провели перемовини, повідомив паблік Sports Digitale.

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Арда Туран. Фото: aa.com.tr

Хто очолить "Шахтар"

За інформацією поінформованих джерел, "Шахтар" розглядає на посаду головного тренера наставника "Еюпспора" та колишнього гравця "Барселони" і "Атлетіко" Арду Турана.

Джерело стверджує, що керівництво "гірників" та Туран провели перемовини в Лононі. Наразі сторони близькі до домовленості.

Турецький фахівець у 2023 році розпочав тренерську кар'єру, очоливши "Еюпспор". Попри брак досвіду, він досяг позитивних результатів з клубом, що вже став серйозним суперником для команд турецької Суперліги.

У "Шахтарі" Арду вважають амбітним тренером із сучасним поглядом на футбол, який здатен посилити команду.

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