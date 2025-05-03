Різник може змінити Шахтар на клуб Нідерландів або Бельгії

Лідер Шахтаря зацікавив один із найкращих клубів Нідерландів
Воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Дмитро Різник може змінити клуб після закінчення сезону. Відразу два представники чемпіонату Нідерландів розглядають досвідченого футболіста як можливе підсилення в літнє трансферне вікно.
Одним із клубів, які виявляють інтерес, називають ПСВ, повідомляє Voetbalzone.nl.
Керівництво нідерландського ПСВ вражене виступом Дмитра Різника в Лізі чемпіонів, де українець надійно зіграв проти нідерландської команди. Серед претендентів також фігурує "Фейєнорд", який шукає досвідченого воротаря для участі в єврокубках. Обидва клуби внесли Різника в шорт-лист можливих новачків.
Переконлива гра Різника
У поточному сезоні голкіпер "Шахтаря" провів 19 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, пропустивши 18 голів та оформивши 7 "сухих" ігор. Ці показники зробили його одним із найстабільніших гравців оборони донецької команди, що привернуло увагу європейських скаутів. Попри те, що в останніх матчах ворота "гірників" захищає молодий Кирило Фесюн, який підміняє травмованого колегу, Різником продовжують цікавитися в Європі.
"Шахтар" поки що не дав офіційної відповіді щодо можливого трансферу, однак готовий розглянути пропозиції за відповідної компенсації. Контракт Різника з донецьким клубом діє до літа 2027 року.
Проблеми нідерландський клубів
Інтерес з боку ПСВ та "Фейєнорда" пов'язаний з тим, що обидва клуби можуть втратити своїх основних воротарів влітку. У ПСВ нинішній перший номер Вальтер Бенітес веде переговори про перехід в один із клубів Ла-Ліги, а "Фейєнорд" готується до можливого продажу Джастіна Бійлоу, на якого претендують англійські гранди. У зв'язку з цим клуби шукають досвідченого, але відносно молодого воротаря, здатного відразу посилити команду.
Окрім клубів Нідерландів, інтерес до українського воротаря виявляють команди з Бельгії та Туреччини. Однак, за інформацією джерел, сам футболіст воліє продовжити кар'єру саме в чемпіонаті Нідерландів, вважаючи його оптимальним майданчиком для подальшого розвитку.
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