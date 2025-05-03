Різник може змінити Шахтар на клуб Нідерландів або Бельгії

Дмитро Різник із партнерами по команді. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Дмитро Різник може змінити клуб після закінчення сезону. Відразу два представники чемпіонату Нідерландів розглядають досвідченого футболіста як можливе підсилення в літнє трансферне вікно.

Одним із клубів, які виявляють інтерес, називають ПСВ, повідомляє Voetbalzone.nl.

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Керівництво нідерландського ПСВ вражене виступом Дмитра Різника в Лізі чемпіонів, де українець надійно зіграв проти нідерландської команди. Серед претендентів також фігурує "Фейєнорд", який шукає досвідченого воротаря для участі в єврокубках. Обидва клуби внесли Різника в шорт-лист можливих новачків.

Дмитро Різник після матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Переконлива гра Різника

У поточному сезоні голкіпер "Шахтаря" провів 19 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, пропустивши 18 голів та оформивши 7 "сухих" ігор. Ці показники зробили його одним із найстабільніших гравців оборони донецької команди, що привернуло увагу європейських скаутів. Попри те, що в останніх матчах ворота "гірників" захищає молодий Кирило Фесюн, який підміняє травмованого колегу, Різником продовжують цікавитися в Європі.

"Шахтар" поки що не дав офіційної відповіді щодо можливого трансферу, однак готовий розглянути пропозиції за відповідної компенсації. Контракт Різника з донецьким клубом діє до літа 2027 року.

Проблеми нідерландський клубів

Інтерес з боку ПСВ та "Фейєнорда" пов'язаний з тим, що обидва клуби можуть втратити своїх основних воротарів влітку. У ПСВ нинішній перший номер Вальтер Бенітес веде переговори про перехід в один із клубів Ла-Ліги, а "Фейєнорд" готується до можливого продажу Джастіна Бійлоу, на якого претендують англійські гранди. У зв'язку з цим клуби шукають досвідченого, але відносно молодого воротаря, здатного відразу посилити команду.

Окрім клубів Нідерландів, інтерес до українського воротаря виявляють команди з Бельгії та Туреччини. Однак, за інформацією джерел, сам футболіст воліє продовжити кар'єру саме в чемпіонаті Нідерландів, вважаючи його оптимальним майданчиком для подальшого розвитку.

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