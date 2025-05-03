Колишній гравець Дніпра повернеться на поле в Росії

Осмар Феррейра (праворуч) у матчі за "Дніпро". Фото: УНІАН

Колишній півзахисник "Дніпра" Осмар Феррейра повідомив про свою участь у виставковому футбольному матчі, який відбудеться в Росії. Йдеться про товариський поєдинок за участю зірок московського ЦСКА минулих років.

Феррейра поділився цією новиною на своїй сторінці в Instagram і зробив репост анонса організаторів.

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Осмар Феррейра, який виступав за "Дніпро" наприкінці 2000-х, увійшов до списку учасників разом з іншими колишніми гравцями. Організатори називають зустріч "товариською", проте участь іноземних футболістів у подібних матчах у РФ викликала неоднозначну реакцію серед вболівальників.

Осмар Феррейра проти Крістіана Майдани. Фото: УНІАН

Феррейра образив українських вболівальників

Аргентинський футболіст перейшов у "Дніпро" з московського ЦСКА 2008 року та провів за український клуб три сезони. За цей час він зіграв 61 матч та забив 5 голів, ставши одним із помітних футболістів команди.

Той самий репост ЦСКА. Фото: скріншот instagram.com/osmardferreyra11/

Раніше Феррейра розглядав можливість співпраці з українськими ЗМІ, але його рішення брати участь у матчі на території Росії вже викликало критику з боку шанувальників "Дніпра". У футбольних колах цю подію порівнюють з іншими випадками участі гравців у заходах у РФ.

Матч за участю Осмара Феррейри планується найближчим часом. Подробиці складу команд і формату зустрічі поки не розкриваються.

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