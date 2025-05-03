Бывший игрок Днепра вернется на поле в России

Осмар Феррейра (справа) в матче за "Днепр". Фото: УНИАН

Бывший полузащитник "Днепра" Осмар Феррейра сообщил о своем участии в выставочном футбольном матче, который пройдет в России. Речь идет о товарищеском поединке с участием звезд московского ЦСКА прошлых лет.

Феррейра поделился этой новостью на своей странице в Instagram и сделал репост анонса организаторов.

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Осмар Феррейра, выступавший за "Днепр" в конце 2000-х, вошел в список участников вместе с другими бывшими игроками. Организаторы называют встречу "дружеской", однако участие иностранных футболистов в подобных матчах в РФ вызвало неоднозначную реакцию среди болельщиков.

Осмар Феррейра против Кристиана Майданы. Фото: УНИАН

Феррейра обидел украинских болельщиков

Аргентинский футболист перешел в "Днепр" из московского ЦСКА в 2008 году и провел за украинский клуб три сезона. За это время он сыграл 61 матч и забил 5 голов, став одним из заметных футболистов команды.

Тот самый репост ЦСКА. Фото: скриншот instagram.com/osmardferreyra11/

Ранее Феррейра рассматривал возможность сотрудничества с украинскими СМИ, но его решение участвовать в матче на территории России уже вызвало критику со стороны поклонников "Днепра". В футбольных кругах это событие сравнивают с другими случаями участия игроков в мероприятиях в РФ.

Матч с участием Осмара Феррейры планируется в ближайшее время. Подробности состава команд и формата встречи пока не раскрываются.

Напомним, звезда киевского "Динамо" уже летом может продолжить карьеру в Германии.

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