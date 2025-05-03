Хейни победил Рамиреса, но разочаровал болельщиков

Дэвин Хейни перед боем. Фото: instagram.com/realdevinhaney/

Обидчик Василия Ломаченко Девин Хейни одержал победу над Хосе Рамиресом единогласным решением судей на вечере бокса в Нью-Йорке. Бой прошел в осторожной манере и не порадовал зрителей зрелищностью.

Несмотря на победу, Хейни подвергся критике за скучный стиль, сообщает портал Новини.LIVE.

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На вечере бокса в Нью-Йорке Девин Хейни одержал победу над Хосе Рамиресом единогласным решением судей (119–109, 119–109, 118–110). Фаворит уверенно провел противостояние и не давал повод для сомнений в своем превосходстве над соперником. При этом молодой боксер действовал слишком осторожно, и это не понравилось зрителям.

Почему Хейни раскритиковали

Боксер по прозвищу "The Dream" много двигался по рингу, избегая активных обменов ударами. Рамирес, в свою очередь, не смог навязать сопернику свою игру. В результате, по статистике, оба боксера нанесли всего 110 точных ударов за 12 раундов, что стало одним из самых низких показателей в истории.

Публика ожидала более яркого выступления от Хейни, особенно после его предыдущего боя с Райаном Гарсией, который был признан несостоявшимся из-за положительного допинг-теста у Гарсии. Однако нынешний бой не оправдал ожиданий и вызвал разочарование у зрителей.

Дэвин Хейни и Хосе Рамирес. Фото: instagram.com/realdevinhaney/

Несмотря на победу, Хейни не смог укрепить свои позиции в глазах болельщиков. Многие эксперты считают, что такой стиль ведения боя может негативно сказаться на его популярности и перспективах в будущем.

Теперь внимание поклонников бокса сосредоточено на возможном реванше между Хейни и Гарсией. Однако после поражения Гарсии от Роландо Ромеро и неубедительной победы Хейни над Рамиресом, перспектива этого поединка становится менее очевидной.

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