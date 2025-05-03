Сенсация в боксе: Ромеро победил Гарсию в Нью-Йорке — видео

Райан Гарсия и Роландо Ромеро перед боем. Фото: instagram.com/rolliesss/

Организация долгожданного боя-реванша между Райаном Гарсией и Дэвином Хейни оказалась под угрозой. "Король Рай" не сумел справиться с Роландо Ромеро.

"Ролли" сенсационно победил своего соперника, который был фаворитом противостояния, сообщает портал Новини.LIVE.

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В пятницу, 2 мая в Нью-Йорке на грандиозном боксерском вечере "Fatal Fury" Роландо Ромеро одержал сенсационную победу над Райаном Гарсией, завоевав вакантный титул WBA Regular в полусреднем весе. Судьи единогласно присудили победу Ромеро — 115–112, 115–112 и 118–109.

Как Ромеро шокировал Гарсию

Ромеро начал бой агрессивно и уже во втором раунде отправил Гарсию в нокдаун левым хуком. После этого Гарсия выглядел сдержанным и не сумел навязать свою тактику. Бой получился осторожным: оба нанесли всего 123 точных удара за 12 раундов, что стало одним из самых низких показателей по статистике.

Для Райана Гарсии это поражение стало первым после возвращения на ринг после дисквалификации. Он планировал выйти на бой с Девином Хэйни, однако проигрыш Ромеро ставит эти планы под сомнение и меняет расстановку сил в дивизионе.

Так Роландо Ромеро готовился к бою. Фото: instagram.com/rolliesss/

Ромеро после поединка поблагодарил соперника и выразил уважение Гарсии. Он отметил, что не спешит выбирать следующего противника, но хотел бы увидеть реванш между Гарсией и Хэйни, даже несмотря на свой новый чемпионский статус.

Вечер бокса в Таймс-сквер собрал тысячи зрителей и стал историческим событием. Победа Ромеро добавила интриги в полусредний вес, и теперь внимание всего боксерского мира приковано к его дальнейшим шагам.

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