Роналду, Мане и другие топ-игроки, которые уехали играть в Саудовскую Аравию

Роналду, Мане и другие звезды, играющие в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия продолжает привлекать внимание футбольного мира, собирая в своей лиге звезд мирового масштаба. После перехода Криштиану Роналду в "Аль-Наср" началась настоящая волна трансферов, когда за ним потянулись и другие топ-игроки.
Из звездных футболистов, которые выступают в Саудовской Аравии, уже можно составить символическую сборную, сообщает портал Новини.LIVE.
Одним из громких переходов в команду из чемпионата Саудовской Аравии стал трансфер Садио Мане, который присоединился к Роналду в "Аль-Насре". Сенегальский футболист предпочел выгодный контракт в этой лиге вместо продолжения карьеры в Европе. В этом же клубе играют такие известные футболисты, как Марсело Брозович и Аймерик Ляпорт.
Главные соперники "Аль-Насра"
Другие звезды выбрали для себя "Аль-Иттихад", где выступают Карим Бензема и Н’Голо Канте. Этот клуб также подписал бразильца Фабиньо. Саудовская лига превратилась в место, где собираются обладатели золотых мячей и победители Лиги чемпионов.
В "Аль-Хиляль" играют Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич и Малком. Их переходы показали, что местные клубы готовы вкладывать миллионы долларов ради статуса и силы состава. Лига постепенно становится конкурентоспособной и на международной арене.
Эксперты отмечают, что причина таких переходов не только в высоких зарплатах, но и в желании развивать футбол в регионе. Саудовская Аравия ставит цель провести чемпионат мира и активно инвестирует в спорт, создавая привлекательные условия для топ-игроков.
С каждым годом количество известных футболистов в Саудовской лиге увеличивается, что делает ее все более интересной для болельщиков. Возможно, в ближайшем будущем эта лига станет одной из главных точек притяжения в мировом футболе.
Топ-10 звезд футбола в Саудовской Аравии
- Криштиану Роналду ("Аль-Наср");
- Карим Бензема ("Аль-Иттихад");
- Садио Мане ("Аль-Наср");
- Н'Голо Канте ("Аль-Иттихад");
- Алекс Тельес ("Аль-Наср");
- Марко Асенсио ("Аль-Ахли");
- Эдуард Менди ("Аль-Ахли");
- Фабиньо ("Аль-Иттихад");
- Сергей Милинкович-Савич ("Аль-Хиляль");
- Рияд Марез ("Аль-Ахли").
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