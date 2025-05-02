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Роналду, Мане и другие звезды, играющие в Саудовской Аравии

2 мая 2025 14:05
Иван Крутогоров - Редактор
Роналду, Мане и другие топ-игроки, которые уехали играть в Саудовскую Аравию
Криштиану Роналду празднует гол. Фото: Reuters
Иван Крутогоров - Редактор

Саудовская Аравия продолжает привлекать внимание футбольного мира, собирая в своей лиге звезд мирового масштаба. После перехода Криштиану Роналду в "Аль-Наср" началась настоящая волна трансферов, когда за ним потянулись и другие топ-игроки.

Из звездных футболистов, которые выступают в Саудовской Аравии, уже можно составить символическую сборную, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Одним из громких переходов в команду из чемпионата Саудовской Аравии стал трансфер Садио Мане, который присоединился к Роналду в "Аль-Насре". Сенегальский футболист предпочел выгодный контракт в этой лиге вместо продолжения карьеры в Европе. В этом же клубе играют такие известные футболисты, как Марсело Брозович и Аймерик Ляпорт.

Главные соперники "Аль-Насра"

Другие звезды выбрали для себя "Аль-Иттихад", где выступают Карим Бензема и Н’Голо Канте. Этот клуб также подписал бразильца Фабиньо. Саудовская лига превратилась в место, где собираются обладатели золотых мячей и победители Лиги чемпионов.

Карим Бензема
Карим Бензема забил 18 голов в этом сезоне. Фото: Reuters

В "Аль-Хиляль" играют Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич и Малком. Их переходы показали, что местные клубы готовы вкладывать миллионы долларов ради статуса и силы состава. Лига постепенно становится конкурентоспособной и на международной арене.

Садио Мане
Садио Мане отказался от контрактов в Европе ради Саудовской Аравии. Фото: Reuters

Эксперты отмечают, что причина таких переходов не только в высоких зарплатах, но и в желании развивать футбол в регионе. Саудовская Аравия ставит цель провести чемпионат мира и активно инвестирует в спорт, создавая привлекательные условия для топ-игроков.

С каждым годом количество известных футболистов в Саудовской лиге увеличивается, что делает ее все более интересной для болельщиков. Возможно, в ближайшем будущем эта лига станет одной из главных точек притяжения в мировом футболе.

Топ-10 звезд футбола в Саудовской Аравии

  1. Криштиану Роналду ("Аль-Наср");
  2. Карим Бензема ("Аль-Иттихад");
  3. Садио Мане ("Аль-Наср"); 
  4. Н'Голо Канте ("Аль-Иттихад");
  5. Алекс Тельес ("Аль-Наср");
  6. Марко Асенсио ("Аль-Ахли"); 
  7. Эдуард Менди ("Аль-Ахли");
  8. Фабиньо ("Аль-Иттихад");
  9. Сергей Милинкович-Савич ("Аль-Хиляль");
  10. Рияд Марез ("Аль-Ахли"). 

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