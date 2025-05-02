Роналду, Мане та інші топгравці, які поїхали грати в Саудівську Аравію

Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: Reuters

Саудівська Аравія продовжує привертати увагу футбольного світу, збираючи у своїй лізі зірок світового масштабу. Після переходу Кріштіану Роналду в "Аль-Наср" почалася справжня хвиля трансферів, коли за ним потягнулися й інші топгравці.

Із зіркових футболістів, які виступають у Саудівській Аравії, вже можна скласти символічну збірну, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Одним із гучних переходів у команду з чемпіонату Саудівської Аравії став трансфер Садіо Мане, який приєднався до Роналду в "Аль-Насрі". Сенегальський футболіст обрав вигідний контракт у цій лізі замість продовження кар'єри в Європі. У цьому ж клубі грають такі відомі футболісти, як Марсело Брозович та Аймерік Ляпорт.

Головні суперники "Аль-Насра"

Інші зірки обрали для себе "Аль-Іттіхад", де виступають Карім Бензема та Н'Голо Канте. Цей клуб також підписав бразильця Фабіньо. Саудівська ліга перетворилася на місце, де збираються володарі золотих м'ячів і переможці Ліги чемпіонів.

Карім Бензема забив 18 голів у цьому сезоні. Фото: Reuters

В "Аль-Хіляль" грають Каліду Кулібалі, Сергій Мілінкович-Савич та Малком. Їхні переходи показали, що місцеві клуби готові вкладати мільйони доларів заради статусу та сили складу. Ліга поступово стає конкурентоспроможною й на міжнародній арені.

Садіо Мане відмовився від контрактів у Європі заради Саудівської Аравії. Фото: Reuters

Експерти зазначають, що причина таких переходів не тільки у високих зарплатах, а й у бажанні розвивати футбол у регіоні. Саудівська Аравія ставить за мету провести чемпіонат світу й активно інвестує в спорт, створюючи привабливі умови для топгравців.

З кожним роком кількість відомих футболістів у Саудівській лізі збільшується, що робить її все цікавішою для вболівальників. Можливо, у найближчому майбутньому ця ліга стане однією з головних точок тяжіння у світовому футболі.

ТОП 10 зірок футболу в Саудівській Аравії

Кріштіану Роналду ("Аль-Наср"); Карім Бензема ("Аль-Іттіхад"); Садіо Мане ("Аль-Наср"); Н'Голо Канте ("Аль-Іттіхад"); Алекс Тельєс ("Аль-Наср"); Марко Асенсіо ("Аль-Ахлі"); Едуард Менді ("Аль-Ахлі"); Фабіньо ("Аль-Іттіхад"); Сергій Мілінкович-Савич ("Аль-Хіляль"); Ріяд Марез ("Аль-Ахлі").

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