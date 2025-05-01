Курйозне відео з Кріштіану Роналду підкорило інтернет

Нове курйозне відео з Кріштіану Роналду підкорило соцмережі
Саудівський "Аль-Наср" припинив виступ у Лізі чемпіонів АФК за крок до фіналу турніру. Команда Стефано Піолі програла "Кавасакі Фронтале".
Кріштіану Роналду розлютився після фінального свистка, епізод його поведінки потрапив на відео, повідомляє портал Новини.LIVE.
"Аль-Наср" не зумів узяти гору над "Кавасакі Фронтале" та програв у півфіналі ЛЧ з рахунком 2:3. Кріштіану Роналду не забив жодного гола в цьому матчі, і після фінального свистка злився й на себе, і на партнерів по команді.
Що зробив Кріштіану Роналду
Зірковий футболіст "Аль-Насра" залишився на самоті після фінального свистка арбітра. Кріштіану Роналду проаналізував свої дії на полі, а з боку здавалося, що він розмовляє сам із собою. Жести та слова португальського футболіста чітко продемонстрували, що він розчарований результатом протистояння. Відео з гравцем швидко підкорило соцмережі.
Через кілька годин після гри Кріштіану Роналду написав в Instagram, що всій команді довелося відкласти свою мрію. Він запевнив, що пишається партнерами по "Аль-Насру" і тим, як вони билися із сильним суперником.
"Дякую всім уболівальникам, які вірили в нас і підтримували нас на кожному кроці. Ваша підтримка означає для нас усе, для вас ми виходимо на поле", — написав Роналду.
Нагадаємо, англійський "Манчестер Сіті" запропонує Кріштіану Роналду короткостроковий контракт.
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