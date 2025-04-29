Роналду наприкінці травня може підписати контракт із клубом АПЛ

Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: Reuters

Лідер саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду збирається додати ще один трофей до своєї колекції. Заради цього португальський футболіст збирається повернутися в європейський футбол.

Йдеться про короткостроковий контракт з одним з англійських грандів, повідомляє Daily Mail.

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Кріштіану Роналду не збирається на пенсію як мінімум до осені наступного року. Португальський футболіст, якому в лютому виповнилося вже 40 років, у нинішньому сезоні забив 31 гол та зробив 3 результативні передачі. При цьому атакувальний півзахисник збирається здійснити амбітний план.

Роналду знову гратиме в Європі

Португальський футболіст мріє зіграти на клубному чемпіонаті світу, який з 15 червня до 13 липня 2025 року пройде в США. Для цього Роналду готовий піти в оренду в один із європейських клубів. Головними кандидатами на трансфер гравця виявилися англійські "Манчестер Сіті" та "Челсі".

Кріштіану Роналду вітає Садіо Мане. Фото: Reuters

Раніше в цьому списку був і мадридський "Реал", але кінцівка нинішнього сезону виявилася невдалою для іспанської команди. Наприкінці весни на "бланкос" чекають серйозні зміни, у клубі з'явиться новий тренер, і мадридці поки не можуть дозволити собі трансфер Роналду.

Останнім часом з'явилася інформація про те, що на перехід Кріштіану також претендує австрійський "Ред Булл Зальцбург", для якого співпраця з Роналду може стати важливим іміджевим проєктом.

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