Пушича можуть звільнити — відомі 4 кандидати на місце тренера Шахтаря

Маріно Пушич. Фото: "Шахтар"

У 26-му турі УПЛ донецький "Шахтар" втратив перемогу над київським "Динамо", хоч й вигравав після першого тайму 2:0. В другій половині головний тренер гірників Маріно Пушич перевів команду у глибоку оборону й суперник забив.

Після цієї гри стало зрозуміло, що у Пушича майже немає шансів залишитись у клубі влітку. Через нестабільні результати в УПЛ та Лізі чемпіонів донеччани можуть шукати нового тренера й у мережі з’являються певні імена.

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Арда Туран. Фото: aa.com.tr

Претенденти на тренерський місток "Шахтаря"

Арда Туран, 38-річний турецький тренер, більш відомий як колишній гравець "Барселони" та "Атлетіко", у 2023-му році вирішив стати тренером й очолив "Еюпспор". Попри недосвідченість він показав хороші результати з командою, яка є складним суперником для команд Суперліги.

Джерела стверджують, що "Шахтар контактував з Тураном, але не домовився за умовами. Арду варто вважати амбітним тренером із сучасним баченням гри, який може допомогти "гірникам".

Едін Терзич. Фото: "Боруссія"

Едін Терзич, екснаставник "Боруссії" Дортмунд, також є одним із фаворитів на заміну Пушичу. У сезоні 2023/24 рр. фахівець вивів клуб до фіналу Ліги чемпіонів, де вони поступились лише "Реалу".

Тактична гнучкість і досвід роботи з молодими гравцями ідеально підходять для "Шахтаря", який робить ставку на таланти. Проте висока конкуренція за Терзича може ускладнити переговори. До того ж це тренер більш прагматичній, ніж звикли у донецькому клубі.

Руслан Ротань. Фото: "Олександрія"

Руслан Ротань, тренер "Олександрії", який демонструє разючі результати в УПЛ, утримуючи команду на другому місці.

Ротань близький до того, щоб "гірники" не посіли перші дві позиції. Однак, його знання українського футболу та вміння працювати з молоддю й любов до тактики роблять його логічним кандидатом.

Єдиний мінус Ротаня — він не іноземець, а "гірники" роблять ставку не на українців.

Олексій Бєлік. Фото: "Шахтар"

Олексій Бєлік, наставник Шахтаря U-19, є внутрішнім кандидатом із системи клубу.

Бєлік успішно розвиває молодь і знає, що таке дух "Шахтаря" та їх стиль гри. Проте відсутність досвіду на рівні дорослого футболу робить його аутсайдером у цьому переліку. Не на користь тренеру той факт, що його команда U-19 програла чемпіонство "Динамо" минулого сезону й у цьому вже відстає на чотири очки.

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