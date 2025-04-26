Забарний продовжить кар'єру у складі італійського гранда

Ілля Забарний спілкується з уболівальниками. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Захисник англійського "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний опинився у списку потенційних новачків одразу декількох клубів. Один із них є грандом італійської Серії А.

"Борнмуту" буде складно втримати свого гравця, повідомляє TransferFeed.

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Влітку 2024 року Ілля Забарний продовжив контракт із "Борнмутом" до 2028 року, однак він може піти з команди вже за кілька місяців. Прогрес "Борнмута" в цьому сезоні не залишився непоміченим з боку європейських топклубів, вони готові зробити пропозиції "вишням" щодо трансферів лідерів команди.

Ілля Забарний святкує перемогу з партнерами по команді. Фото: Reuters/John Sibley

Куди може перейти Забарний

За останній рік повідомлялося про інтерес англійських "Тоттенгема" та "Челсі", французького "ПСЖ" і низки інших клубів до захисника "Борнмута". Але тепер до цього списку приєднався ще й італійський "Мілан".

Керівництво "россонері" збирається відродити команду та повернути її в боротьбу за Скудетто. Планується, що влітку "Мілан" може очолити Массіміліано Аллегрі. Одним із новачків команди має стати хавбек "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне. Також "россонері" збираються підписати нового центрального захисника. На цю роль було обрано Іллю Забарного.

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