Забарный продолжит карьеру в составе итальянского гранда

Илья Забарный общается с болельщиками. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный оказался в списке потенциальных новичков сразу нескольких клубов. Один из них является грандом итальянской Серии А.

"Борнмуту" будет сложно удержать своего игрока, сообщает TransferFeed.

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Летом 2024 года Илья Забарный продлил контракт с "Борнмутом" до 2028 года, однако он может уйти из команды уже через несколько месяцев. Прогресс "Борнмута" в этом сезоне не остался незамеченным со стороны европейских топ-клубов, они готовы сделать предложения "вишням" по трансферам лидеров команды.

Илья Забарный празднует победу с партнерами по команде. Фото: Reuters/John Sibley

Куда может перейти Забарный

За последний год сообщалось об интересе английских "Тоттенхэма" и "Челси", французского "ПСЖ" и ряда других клубов к защитнику "Борнмута". Но теперь к этому списку присоединился еще и итальянский "Милан".

Руководство "россонери" собирается возродить команду и вернуть ее в борьбу за Скудетто. Планируется, что летом "Милан" может возглавить Массимилиано Аллегри. Одним из новичков команды должен стать хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне. Также "россонери" собираются подписать нового центрального защитника. На эту роль был выбран Илья Забарный.

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