Зарубежный футболист пытается спешно покинуть Украину

Известный футболист уедет из Украины из-за обстрелов
Один из новичков украинской Премьер-лиги разочаровался в решении присоединиться к "Ворскле". Фернан Фаэррон собирается покинуть полтавскую команду.
На решение игрока повлияли регулярные обстрелы Украины, сообщает Sport.ua.
Один из новичков полтавской "Ворсклы", которые присоединились к команде зимой, хочет в ближайшее время уехать из Украины. Костариканец Фернан Фаэррон готовится к отъезду уже летом, после окончания срока его аренды.
Причина ухода Фаэррона
Молодой защитник сыграл всего два матча в украинской Премьер-лиги после перехода в "Ворсклу". Однако не количество игровой практики повлияло на его решение вернуться на родину.
Футболист "Ворсклы" напуган из-за регулярных ракетных и дроновых обстрелов, которые в последнее время участились. Фернан Фаэррон боится оставаться в Украине и планирует летом вернуться в костариканскую команду "Эредиано", которая владеет правами на 24-летнего игрока.
В соглашении "Ворсклы" с этим клубом предусмотрена возможность выкупа контракта Фаэррона, однако защитник категорически отказывается оставаться в Украине.
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