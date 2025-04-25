Зарубежный футболист пытается спешно покинуть Украину

Фернан Фаэррон во время разминки. Фото: instagram.com/ferfaerron_/

Один из новичков украинской Премьер-лиги разочаровался в решении присоединиться к "Ворскле". Фернан Фаэррон собирается покинуть полтавскую команду.

На решение игрока повлияли регулярные обстрелы Украины, сообщает Sport.ua.

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Один из новичков полтавской "Ворсклы", которые присоединились к команде зимой, хочет в ближайшее время уехать из Украины. Костариканец Фернан Фаэррон готовится к отъезду уже летом, после окончания срока его аренды.

Презентация Фаэррона в "Ворскле". Фото: instagram.com/ferfaerron_/

Причина ухода Фаэррона

Молодой защитник сыграл всего два матча в украинской Премьер-лиги после перехода в "Ворсклу". Однако не количество игровой практики повлияло на его решение вернуться на родину.

Футболист "Ворсклы" напуган из-за регулярных ракетных и дроновых обстрелов, которые в последнее время участились. Фернан Фаэррон боится оставаться в Украине и планирует летом вернуться в костариканскую команду "Эредиано", которая владеет правами на 24-летнего игрока.

В соглашении "Ворсклы" с этим клубом предусмотрена возможность выкупа контракта Фаэррона, однако защитник категорически отказывается оставаться в Украине.

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