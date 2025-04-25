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Известный футболист уедет из Украины из-за обстрелов

25 апреля 2025 13:22
Иван Крутогоров - Редактор
Зарубежный футболист пытается спешно покинуть Украину
Фернан Фаэррон во время разминки. Фото: instagram.com/ferfaerron_/
Иван Крутогоров - Редактор

Один из новичков украинской Премьер-лиги разочаровался в решении присоединиться к "Ворскле". Фернан Фаэррон собирается покинуть полтавскую команду. 

На решение игрока повлияли регулярные обстрелы Украины, сообщает Sport.ua

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Один из новичков полтавской "Ворсклы", которые присоединились к команде зимой, хочет в ближайшее время уехать из Украины. Костариканец Фернан Фаэррон готовится к отъезду уже летом, после окончания срока его аренды. 

Фернан Фаэррон
Презентация Фаэррона в "Ворскле". Фото: instagram.com/ferfaerron_/

Причина ухода Фаэррона 

Молодой защитник сыграл всего два матча в украинской Премьер-лиги после перехода в "Ворсклу". Однако не количество игровой практики повлияло на его решение вернуться на родину. 

Футболист "Ворсклы" напуган из-за регулярных ракетных и дроновых обстрелов, которые в последнее время участились. Фернан Фаэррон боится оставаться в Украине и планирует летом вернуться в костариканскую команду "Эредиано", которая владеет правами на 24-летнего игрока. 

В соглашении "Ворсклы" с этим клубом предусмотрена возможность выкупа контракта Фаэррона, однако защитник категорически отказывается оставаться в Украине. 

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