Трубин и Дьекереш перейдут в один из лучших итальянских клубов

Виктор Дьекереш празднует гол. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Сразу несколько игроков из чемпионата Португалии могут продолжить карьеру в итальянской Серии А. "Ювентус" готовит предложения по вратарю и форварду местных команд.

Анатолий Трубин вошел в список потенциальных новичков "старой синьоры", сообщает A Bola.

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Туринский "Ювентус" не сумел побороться за Скудетто в этом сезоне. После 33-х матчей в Серии А команда занимает только 5 место и отстает от "Интера" и "Наполи" на 12 очков. Это не устраивает руководство клуба, которое недавно поменяло тренера, а летом собирается активно поработать на трансферном рынке.

Анатолий Трубин в матче за "Бенфику". Фото: Reuters/Pedro Nunes

Кто перейдет в "Ювентус"

"Старая синьора" сделает акцент на португальский рынок. В итальянском клубе решили отказаться от подписания Виктора Осимхена, которого "Наполи" собирается продать очень дорого. Вместо этого туринцы сделают "Спортингу" предложение по Виктору Дьекерешу. Один из самых результативных форвардов Европы может перейти в "Ювентус" за 50 млн евро.

Анатолий Трубин отбивает мяч. Фото: instagram.com/slbenfica/

Также туринцам необходим новый, молодой вратарь. На эту роль выбрали Анатолия Трубина из "Бенфики". "Ювентус" собирается предложить "Бенфике" 25 млн евро за игрока. Португальский клуб вряд ли согласится продать украинца за эту сумму, но итальянцы готовы к торгам.

Также "старой синьоре" нужны левый защитник и опорный хавбек, но имена потенциальных новичков команды пока не известны.

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