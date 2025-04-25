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Ювентус підпише гравця збірної України та ще одну зірку

25 квітня 2025 08:52
Іван Крутогоров - Редактор
Трубін та Дьокереш перейдуть в один із найкращих італійських клубів
Віктор Дьокереш святкує гол. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes
Іван Крутогоров - Редактор

Одразу кілька гравців із чемпіонату Португалії можуть продовжити кар'єру в італійській Серії А. "Ювентус" готує пропозиції щодо воротаря і форварда місцевих команд.

Анатолій Трубін увійшов до списку потенційних новачків "старої синьйори", повідомляє A Bola.

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Туринський "Ювентус" не зумів поборотися за Скудетто цього сезону. Після 33-х матчів у Серії А команда посідає лише 5 місце і відстає від "Інтера" та "Наполі" на 12 очок. Це не влаштовує керівництво клубу, яке нещодавно змінило тренера, а влітку збирається активно попрацювати на трансферному ринку.

Анатолий Трубин
Анатолій Трубін у матчі за "Бенфіку". Фото: Reuters/Pedro Nunes

Хто перейде в "Ювентус"

"Стара синьйора" зробить акцент на португальський ринок. В італійському клубі вирішили відмовитися від підписання Віктора Осімхена, якого "Наполі" збирається продати дуже дорого. Натомість туринці зроблять "Спортингу" пропозицію щодо Віктора Дьокереша. Один із найрезультативніших форвардів Європи може перейти в "Ювентус" за 50 млн євро.

Анатолий Трубин
Анатолій Трубін відбиває м'яч. Фото: instagram.com/slbenfica/

Також туринцям необхідний новий, молодий воротар. На цю роль обрали Анатолія Трубіна з "Бенфіки". "Ювентус" збирається запропонувати "Бенфіці" 25 млн євро за гравця. Португальський клуб навряд чи погодиться продати українця за цю суму, але італійці готові до торгів.

Також "старій синьйорі" потрібні лівий захисник і опорний хавбек, але імена потенційних новачків команди поки не відомі.

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