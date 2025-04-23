Судаков розповів про конфлікт із колишнім гравцем збірної України

Георгій Судаков у збірній України. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков пригадав історію, яка пов'язана з легендарним колишнім футболістом. Хавбек ще в дитинстві познайомився з Євгеном Коноплянкою.

Перша зустріч спортсменів виявилася далекою від ідеалу, повідомив Судаков в інтерв'ю YouTube-каналу "Леви на джипі".

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Георгій Судаков є вихованцем харківського футболу. У дитинстві він подавав м'ячі футболістам на матчах місцевого "Металіста". Й на одному з поєдинків із "Дніпром" із майбутнім хавбеком збірної України сталася курйозна ситуація.

Знайомство з Коноплянкою

У дітей, які подають м'ячі гравцям, є типова для цієї ролі хитрість. Вони не поспішають повертати футбольний снаряд гравцям інших команд, які приїжджають на гостьові матчі.

Євген Коноплянка з Андрієм Шевченком. Фото: УНІАН

Протистояння "Металіста" та "Дніпра" завжди були безкомпромісними, напруження емоцій часто сягало високого рівня. Й маленький Георгій Судаков не придумав нічого кращого, як не подати м'яч Євгену Коноплянці. У відповідь майбутній футболіст почув не найприємніші слова, приправлені нецензурною лексикою.

Роки потому обидва футболісти опинилися в донецькому "Шахтарі" й вже з гумором обговорили деталі свого знайомства.

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