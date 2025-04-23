Судаков розповів про конфлікт із колишнім гравцем збірної України

Судаков розповів про конфлікт із Коноплянкою
Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков пригадав історію, яка пов'язана з легендарним колишнім футболістом. Хавбек ще в дитинстві познайомився з Євгеном Коноплянкою.
Перша зустріч спортсменів виявилася далекою від ідеалу, повідомив Судаков в інтерв'ю YouTube-каналу "Леви на джипі".
Георгій Судаков є вихованцем харківського футболу. У дитинстві він подавав м'ячі футболістам на матчах місцевого "Металіста". Й на одному з поєдинків із "Дніпром" із майбутнім хавбеком збірної України сталася курйозна ситуація.
Знайомство з Коноплянкою
У дітей, які подають м'ячі гравцям, є типова для цієї ролі хитрість. Вони не поспішають повертати футбольний снаряд гравцям інших команд, які приїжджають на гостьові матчі.
Протистояння "Металіста" та "Дніпра" завжди були безкомпромісними, напруження емоцій часто сягало високого рівня. Й маленький Георгій Судаков не придумав нічого кращого, як не подати м'яч Євгену Коноплянці. У відповідь майбутній футболіст почув не найприємніші слова, приправлені нецензурною лексикою.
Роки потому обидва футболісти опинилися в донецькому "Шахтарі" й вже з гумором обговорили деталі свого знайомства.
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