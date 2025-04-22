Зінченко виступатиме в одному з найпопулярніших клубів світу

Олександр Зінченко святкує гол із партнерами по команді. Фото: Reuters/David Klein

Захисник збірної України Олександр Зінченко влітку залишить англійську Прем'єр-лігу. З'явився претендент на гравця, який готовий викупити його контракт.

У послугах Зінченка зацікавлений один із турецьких грандів, повідомив у соцмережі X журналіст Каган Дурсун.

Реклама

Читайте також:

"Арсенал" продовжує шукати новий клуб для 28-річного Олександра Зінченка, який не входить у плани Мікеля Артети на наступний сезон. Взимку "каноніри" вели переговори з мадридським "Атлетіко" та німецькою "Боруссією" з Дортмунда, але до трансферу справа не дійшла.

Олександр Зінченко працює на тренуванні. Фото: Reuters/John Sibley

Куди може перейти Зінченко

З'явився ще один клуб, який хоче підписати українського гравця. Турецький "Галатасарай" уже надіслав "канонірам" запит щодо трансферу футболіста, який у нинішньому сезоні зіграв 20 матчів, забив 1 гол та зробив 1 результативну передачу.

У трансфері Олександра Зінченка зацікавлений головний тренер "Галатасарая" Окан Бурук. Він хоче підписати кілька досвідчених, універсальних футболістів, які наступного сезону допоможуть стамбульцям у матчах Ліги чемпіонів.

"Арсенал" хоче заробити за трансфер Зінченка 20 млн євро, але готовий знизити ціну за гравця в разі, якщо "Галатасарай" серйозно зацікавиться українцем.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Георгій Бущан втратив місце в заявці своєї нової команди.

Керівництво донецького "Шахтаря" готує масштабні зміни в клубі в літнє міжсезоння.

Олег Саленко підтвердив, що брав участь у договірних матчах у складі "Динамо".

Стало відомо, скільки керівництво "Ворскли" заборгувало футболістам полтавської команди.