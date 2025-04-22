У Ворсклі зробили заяву про важку фінансову ситуацію в клубі

Головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов. Фото: УНІАН

Полтавська "Ворскла" опинилася в ігровій кризі, однією з причин цієї ситуації є фінансова проблема в клубі. Деякі футболісти кілька місяців не отримували зарплату.

Віцепрезидент "Ворскли" в інтерв'ю "ТаТоТаке" пояснив, що чекає на полтавський клуб у майбутньому.

Реклама

Читайте також:

Головний спонсор "Ворскли" Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат переживає не найкращі часи. Останнім часом компанія Ferrexpo була змушена скоротити понад 3 тисячі працівників та запровадити триденний трудовий тиждень. Важка ситуація вплинула і на футбольний клуб.

Що буде з "Ворсклою"

Проблеми з потенційною націоналізацією Полтавського гірничо-збагачувального комбінату почалася десять років тому. Олег Лисак зазначив, що, попри це, компанія досі забезпечує 40% бюджету області, а також фінансує "Ворсклу". Полтавський клуб став заручником непростої ситуації.

Футболісти "Ворскли" перед грою. Фото: УНІАН

Окрім футбольної команди рівня, у спортивних секціях "Ворскли" тренуються понад 500 хлопчиків, а також уже 3 групи дівчаток. Спонсор полтавської команди не збирається припиняти фінансування соціальної сфери та футбольного клубу. Триває робота над тим, щоб нинішня ситуація не впливала на спортивні результати.

"Головному тренеру Юрію Максимову важко керувати гравцями, яким клуб затримує зарплату. У кожного футболіста клубу своя окрема історія, залежно від того, коли він з'явився в команді. Є не тільки гравці, яким винні зарплату за 2-3 місяці, а й ті, перед якими клуб не виконав зобов'язання за попередні роки. Керівництво клубу планує не тільки розрахуватися з футболістами, а й продовжує запрошувати нових виконавців, а також виділяє преміальні на команду", — повідомив журналіст Михайло Співаковський.

Після 25 матчів "Ворскла" посідає 14-те місце в турнірній таблиці УПЛ. У наступному поєдинку полтавці прийматимуть "Верес".

Нагадаємо, у воротаря збірної України Георгія Бущана почалися проблеми в Саудівській Аравії.

Колишній футболіст "Динамо" підтвердив, що київська команда проводила договірні матчі.

Донецький "Шахтар" переведе частину своїх футболістів в іншу команду та поміняє тренера.

Ілля Забарний відмовився від дуже вигідної пропозиції від відомого європейського клубу.