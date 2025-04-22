В Ворскле сделали заявление о тяжелой финансовой ситуации в клубе

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов. Фото: УНИАН

Полтавская "Ворскла" оказалась в игровом пике, одной из причин этой ситуации является финансовый кризис в клубе. Некоторые футболисты несколько месяцев не получали зарплату.

Вице-президент "Ворсклы" в интервью "ТаТоТаке" объяснил, что ждет полтавский клуб в будущем.

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Главный спонсор "Ворсклы" Полтавский горно-обогатительный комбинат переживает не лучшие времена. В последнее время компания Ferrexpo была вынуждена сократить более 3 тысяч работников и вмести трехдневную трудовую неделю. Тяжелая ситуация повлияла и на футбольный клуб.

Что будет с "Ворсклой"

Проблемы с потенциальной национализацией Полтавского горно-обогатительного комбината началась десять лет назад. Олег Лысак отметил, что несмотря на это компания до сих пор обеспечивает 40% бюджета области, а также финансирует "Ворсклу". Полтавский клуб стал заложником непростой ситуации.

Футболисты "Ворсклы" перед игрой. Фото: УНИАН

Помимо футбольной команды уровня, в спортивных секциях "Ворскле" тренируются более 500 мальчиков, а также уже 3 группы девочек. Спонсор полтавской команды не собирается прекращать финансирование социальной сферы и футбольного клуба. Идет работа над тем, чтобы нынешняя ситуация не влияла на спортивные результаты.

"Главному тренеру Юрию Максимову тяжело управлять игроками, которым клуб задерживает зарплату. У каждого футболиста клуба своя отдельная история в зависимости от того, когда он появился в команде. Есть не только игрока, которым должны зарплату за 2-3 месяца, но и те, перед которыми клуб не выполнил обязательства за предыдущие годы. Руководство клуба планирует не только рассчитаться с футболистами, но и продолжает приглашать новых исполнителей, а также выделяет премиальные на команду", — сообщил журналист Михаил Спиваковский.

После 25 матчей "Ворскла" занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ. В следующем поединке полтавчане примут "Верес".

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