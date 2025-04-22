Бущан потерпел фиаско в Саудовской Аравии и может сменить клуб

Георгий Бущан в воротах. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан столкнулся с проблемами после перехода в "Аль-Шабаб". Опытный футболист уверенно начал карьеру в Саудовской Аравии, но ситуация изменилась.

Бущан перестал попадать в заявку своей новой команды, сообщает портал Новини.LIVE.

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Георгий Бущан подписал контракт с клубом "Аль-Шабаб" в конце января 2025 года. Киевское "Динамо" получилось за своего футболиста 3 млн евро. И украинец хорошо начал карьеру в Саудовской Аравии, быстро став одним из лидеров команды. Однако сейчас 30-летний футболист не попадает в основной состав "Аль-Шабаба".

Георгий Бущан работает на тренировке. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Что произошло с Бущаном

Украинский вратарь провел в составе команды из Саудовской Аравии уже 8 поединков. За это время он пропустил 16 мячей в свои ворота и ни разу не сумел "отстоять на ноль". При этом Бущан в каждом поединке делает по несколько сейвов, и болельщики "Аль-Шабаба" высоко ценят игру Георгия.

Георгий Бущан с мячом. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Главный тренер саудовской команды Фатих Терим принял решение убрать Георгия Бущана из основного состава. Украинский футболист три раза подряд не попадал в заявку "Аль-Шабаба". Последним матчем, который пропустил Бущан, стал поединок 30-го тура с "Аль-Хилялем" (2:2).

Причина такого решения тренера не известна. Однако не исключено, что в конце сезона Бущан попробует сменить клуб, если ситуация не изменится. Георгий мечтает вернуться в сборную Украины, а без игровой практики сделать это будет невозможно.

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