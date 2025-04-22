Василию Вирастюку исполнилось 51 — это самый сильный человек мира

Василий Вирастюк. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

Василий Вирастюк стал самым легендарным украинским стронгмэном в истории. При этом, он один из немногих спортсменов, кто преуспел в других сферах.

Вирастюку 22 апреля исполняется 51 год, сообщил портал Новини.LIVE.

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Василий пошел в спорт уже после своего старшего брата Романа Вирастюка, который был бронзовым призером чемпионата Европы по толканию ядра и участником трех Олимпийских игр.

Василий шел за братом и с 1984 года занимался толканием ядра, достигнув звания мастера спорта международного класса. После этого Василий, который на тот момент работал охранником, перешел в силовой экстрим, где стал первопроходцем и лицом телепрограммы "Богатырские игры".

В 2004-м году Вирастюк выиграл титул "Самый сильный человек мира" и не имел равных соперников в Украине. Он устанавливал рекорды, например, протягивание пяти трамваев или поезда из автомобилей.

Из-за травм Вирастюк завершил карьеру в 2008 году, но вместо этого он основал и развивал Федерацию стронгменов Украины, а после начала войны помогал реабилитации ветеранов через Invictus Games.

Василий Вирастюк со стронгменами и ветеранами. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

В личной жизни у него были как проблемы, так и счастливые моменты. В 2006 году от лавины погибла жена Василия Светлана. От этого брака у него остался сын Адам.

Со второй женой Инной Василий воспитал двух сыновей, Олега и Александра, но брак распался в 2023 году, поскольку он не простил ей решение поехать за коронку. Сейчас Вирастюк живет с новой женой Ириной, которая родила еще двух сыновей.

В 2019 году от аневризмы аорты умер брат Василия Роман Вирастюк.

Отметим, что с 2021 года Вирастюк стал народным депутатом от "Слуги народа".

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