Мать четвертого сына Вирастюка — спортсмен показал возлюбленную

Василий Вирастюк. Фото: Umoloda

Известный украинский спортсмен Василий Вирастюк впервые показал свою новую избранницу. Ранее мужчина скрывал возлюбленную и не публиковал фотографии, где ее было бы видно.

Фотографию с новой любимой Василий Вирастюк опубликовал на своей странице в Instagram.

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Новая избранница Василия Вирастюка

Спортсмен опубликовал фотографию, которую перед тем запостил его друг. На фото Вирастюк сидит за праздничным столом вместе с друзьями и новой любимой.

Василий Вирастюк с друзьями и возлюбленной. Фото: скриншот

"В такое время такие душевные встречи с друзьями очень ценны, хоть и редки", — подписал фотографию друг Василия Вирастюка.

Ранее известный спортсмен не показывал свою новую избранницу. Он публиковал фото, на котором не было полностью видно лицо женщины. Именно тогда Вирастюк сообщил, что находится в отношениях.

"Сегодня я могу говорить и писать об этом открыто, хотя многие из вас узнали об этом из интервью с "СЛАВА+". Закончился бесконечный судебный процесс, который длился еще с октября 2022 года (чуть больше чем полтора года)", — подписал фотографию спортсмен.

Пост Василия Вирастюка. Фото: скриншот

Василий Вирастюк был в браке с женой Инной 15 лет. Вместе воспитывали сына от первого брака Василия, Адама, и двух общих сыновей Олега и Александра. В 2023 году стало известно, что пара разводится. В 2024 году Василий в четвертый раз стал папой, у него родился сын.

Напомним, украинский телеведущий и журналист Слава Демин раскрыл подробности личной жизни спортсмена Василия Вирастюка. Мужчина отметил, что заслуженный мастер спорта Украины теперь официально разведен и сейчас имеет молодую возлюбленную.

Украинский спортсмен и заслуженный мастер спорта Василий Вирастюк дал откровенное интервью. Он честно рассказал об измене своей жене, с которой он был в браке на протяжении 15 лет.