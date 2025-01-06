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Вірастюк вперше показав матір свого четвертого сина — фото

6 січня 2025 19:57
Ольга Антоновська - редактор
Матір четвертого сина Вірастюка — спортсмен показав кохану
Василь Вірастюк. Фото: Umoloda
Ольга Антоновська - редактор

Відомий український спортсмен Василь Вірастюк вперше показав свою нову обраницю. Раніше чоловік приховував кохану та не публікував світлини, де її було б видно.

Світлину з новою коханою Василь Вірастюк опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Нова обраниця Василя Вірастюка

Спортсмен опублікував світлину, яку перед тим запостив його друг. На фото Вірастюк сидить за святковим столом разом з друзями та новою коханою.

Василь Вірастюк показав нову кохану
Василь Вірастюк з друзями та коханою. Фото: скриншот

"В такий час такі душевні зустрічі з друзями дуже цінні, хоч і рідкісні", — підписав світлину друг Василя Вірастюка.

Раніше відомий спортсмен не показував свою нову обраницю. Він публікував фото, на якому не було повністю видно обличчя жінки. Саме тоді Вірастюк повідомив, що знаходиться у стосунках.

"Сьогодні я можу говорити і писати про це відкрито, хоча багато хто з вас дізнались про це з інтерв'ю з "СЛАВА +". Закінчився безкінечний судовий процес, який тривав ще з жовтня 2022 року (трішки більше ніж півтора року)", — підписав світлину спортсмен.

Фото Василя Вірастюка з обранницею
Допис Василя Вірастюка. Фото: скриншот

Василь Вірастюк був у шлюбі з дружиною Інною 15 років. Разом виховували сина від першого шлюбу Василя, Адама, та двох спільних синів Олега й Олександра. У 2023 році стало відомо, що розлучення пари. У 2024 році Василь вчетверте став татом, в нього народився син.

Нагадаємо, український телеведучий і журналіст Слава Дьомін розкрив подробиці особистого життя спортсмена Василя Вірастюка. Чоловік наголосив, що заслужений майстер спорту України тепер офіційно розлучений і зараз має молоду кохану.

Український спортсмен і заслужений майстер спорту Василь Вірастюк дав відверте інтерв'ю. Він чесно розповів про зраду своїй дружині, з якою він був у шлюбу протягом 15 років.

Василь Вірастюк шоу-бізнес спортсмен зірки кохання дружина

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