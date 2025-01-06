У Мудрика з'явився шанс бути виправданим у справі про допінг

Михайло Мудрик у збірній України. Фото: УАФ

У футболіста лондонського "Челсі" та збірної України Михайла Мудрика є шанс уникнути покарання через допінговий скандал. Команда гравця обрала стратегію, яка може принести успіх.

Доля українського футболіста буде вирішена в лютому 2025 року, повідомляє "ТаТоТаке".

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Михайла Мудрика тимчасово відсторонено від участі у футбольних матчах і тренуваннях. Заборона може бути продовжена на строк до чотирьох років, якщо вину футболіста у вживанні допінгу буде доведено. Однак існує шанс, що вінгер "Челсі" буде виправданий.

Михайло Мудрик під час тренування. Фото: УАФ

Зміна у справі Мудрика

Наприкінці січня або на початку лютого буде відомий результат другої допінг-проби українського гравця. Біологічний матеріал для проб А і В беруть одночасно. Через два з половиною місяці після того, як потенційний винуватець заявляє про бажання відкрити другу пробу, її результат аналізують експерти.

Мудрик уже дав письмове підтвердження розкрити пробу В. Це є частиною стратегії команди Михайла. Існує невелика ймовірність того, що результат цього тесту буде негативним. У команді розуміють, що становище гравця не стане від цього гіршим. Ризик з приводу відкриття другої проби може бути виправданий.

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