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Ексфутболіст Динамо гратиме за амбітний клуб УПЛ

6 січня 2025 10:45
Станіслав Костюк - Редактор
Полісся підписало контракт з одним із ветеранів Динамо
Олександр Караваєв і Олександр Андрієвський (праворуч) на тренуванні. Фото: instagram.com/andriievskyi/
Станіслав Костюк - Редактор

Головний тренер житомирського "Полісся" Імад Ашур отримав чергове підсилення для команди напередодні другої половини сезону. Новачком амбітного клубу став колишній півзахисник київського "Динамо".

Олександр Андрієвський поповнив список ексгравців столичної команди, які гратимуть у "Поліссі", повідомляє "ТаТоТаке".

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Цієї зими тренерський штаб "Динамо" вирішив позбутися кількох футболістів, на яких не розраховує Олександр Шовковський. Одним із них виявився Олександр Андрієвський. На 30-річного хавбека претендували клуби з Туреччини та Польщі, однак він вирішив залишитися в Україні.

Олександр Андрієвський
Олександр Андрієвський у "Динамо". Фото: instagram.com/andriievskyi/
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Умови контракту Андрієвського 

Досвідчений футболіст приєднався до "Полісся" на правах вільного агента. Він підписав контракт із житомирською командою на два роки. Одним із претендентів на Андрієвського був клуб ЛНЗ із Черкас, але Олександр дочекався пропозиції з більш амбітного проєкту.

У сезоні 2024/2025 Андрієвський провів за "Динамо" всього 11 поєдинків у всіх турнірах і не забив за київську команду жодного гола. Загалом він провів у столичному клубі 9 років, двічі їздив в оренду — в "Чорноморець" і "Зорю" та "Чорноморець".

Нагадаємо, Олександр Шовковський увійшов до списку претендентів на роль головного тренера збірної України.

Тим часом "Динамо" шукає клуб для ще одного гравця, на якого не розраховує наставник команди. 

Конор Макгрегор готується провести другий бій за правилами боксу з відомим суперником — озвучено гонорари учасників. 

футбол Динамо Футбол трансфери УПЛ Полісся Олександр Андрієвський

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