Полесье подписало контракт с одним из ветеранов Динамо

Александр Караваев и Александр Андриевский (справа) на тренировке. Фото: instagram.com/andriievskyi/

Главный тренер житомирского "Полесья" Имад Ашур получил очередное усиление для команды накануне второй половины сезона. Новичком амбициозного клуба стал бывший полузащитник киевского "Динамо".

Александр Андриевский пополнил список экс-игроков столичной команды, которые будут играть в "Полесье", сообщает "ТаТоТаке".

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Этой зимой тренерский штаб "Динамо" решил избавиться от нескольких футболистов, на которых не рассчитывает Александр Шовковский. Одним из них оказался Александр Андриевский. На 30-летнего хавбека претендовали клубы из Турции и Польши, однако он решил остаться в Украине.

Александр Андриевский в "Динамо". Фото: instagram.com/andriievskyi/

Условия контракта Андриевского

Опытный футболист присоединился к "Полесью" на правах свободного агента. Он подписал контракт с житомирской командой на два года. Одним из претендентов на Андриевского был клуб ЛНЗ из Черкасс, но Александр дождался предложения из более амбициозного проекта.

В сезоне 2024/2025 Андриевский провел за "Динамо" всего 11 поединков во всех турнирах и не забил за киевскую команду ни одного гола. В общей сложности он провел в столичном клубе 9 лет, дважды ездил в аренду — в "Черноморец" и "Зарю".

Напомним, Александр Шовковский вошел в список претендентов на роль главного тренера сборной Украины.

Тем временем "Динамо" ищет клуб для еще одного игрока, на которого не рассчитывает наставник команды.

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