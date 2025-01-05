Динамо ищет новый клуб для одного из своих ветеранов

Тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Нынешней зимой киевское "Динамо" ждут серьезные изменения состава. Руководство "бело-синих" ищет новый клуб для еще одного футболиста команды.

Тренерский штаб не рассчитывает на одного из опытных игроков, сообщает "Динамо" Киев от Шурика".

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В составе лидеров турнирной таблицы чемпионата Украины могут произойти изменения. На просмотре у "Динамо" побывает несколько игроков, которые могут усилить команду во второй части сезона. При этом часть футболистов "бело-синих" уйдет в другие клубы. И дело не ограничится одним Александром Андриевским.

Владимир Шепелев во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кто еще уйдет из "Динамо"

Руководство киевского клуба уже ищет новую команду для 27-летнего Владимира Шепелева. В случае с уходом этого футболиста речь идет о полноценном трансфере. Опытный полузащитник не принимал участия в медицинском осмотре, который игроки "Динамо" прошли в начале января 2025 года.

Шепелев является воспитанником "Динамо", он провел в клубе 10 лет. Однако в нынешнем сезоне Владимир сыграл всего одну минуту в составе "бело-синих". Он не входит в планы тренерского клуба команды.

Ориентировочная трансферная стоимость Шепелева составляет 1 млн евро. На игрока претендует один из болгарских клубов.

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