Забарный и Борнмут установили исторический рекорд — о чем идет речь

Забарный помог Борнмуту установить исторический рекорд
Один из клубов английской Премьер'ер-лиги установил исторический рекорд. К нему непосредственно приобщился украинский футболист.
"Борнмут" вместе с игроком сборной Украины Ильей Забарным не проигрывает уже в 8 матчах подряд, что является новым клубным рекордом, сообщает пресс-служба команды.
Илья Забарный был и остается игроком основы клуба. Поэтому его вклад в этот результат является огромным.
WWWDWDDW 📈— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 4, 2025
Making #afcb history with a gr8️⃣ unbeaten PL run 🙌 pic.twitter.com/nwPT3l61JF
Подробности рекорда
В субботу, 4 января, "Борнмут" минимально обыграл "Эвертон". Илья Забарный отыграл весь матч.
В прошлых семи матчах "Вишни" уже имели четыре победы и три ничьи.
Сейчас команда Забарного находится на седьмой позиции в АПЛ. Она отстает от шестого, еврокубкового места на один пункт.
Следующий матч "Борнмут" сыграет 14 января против "Челси".
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