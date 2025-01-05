Забарный и Борнмут установили исторический рекорд — о чем идет речь

Илья Забарный во время матча с "Эвертоном". Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Один из клубов английской Премьер'ер-лиги установил исторический рекорд. К нему непосредственно приобщился украинский футболист.

"Борнмут" вместе с игроком сборной Украины Ильей Забарным не проигрывает уже в 8 матчах подряд, что является новым клубным рекордом, сообщает пресс-служба команды.

Читайте также:

Илья Забарный был и остается игроком основы клуба. Поэтому его вклад в этот результат является огромным.

WWWDWDDW 📈



Making #afcb history with a gr8️⃣ unbeaten PL run 🙌 pic.twitter.com/nwPT3l61JF — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 4, 2025

Подробности рекорда

В субботу, 4 января, "Борнмут" минимально обыграл "Эвертон". Илья Забарный отыграл весь матч.

В прошлых семи матчах "Вишни" уже имели четыре победы и три ничьи.

Сейчас команда Забарного находится на седьмой позиции в АПЛ. Она отстает от шестого, еврокубкового места на один пункт.

Следующий матч "Борнмут" сыграет 14 января против "Челси".

Напомним, стали известны имена тех, кто может заменить Сергея Реброва во главе сборной Украины.

"Ливерпуль" усилился перед важным матчем АПЛ, что должно помочь ему во второй части сезона.

"Арсенал" готов попрощаться с украинцем Александром Зинченко при одном условии.