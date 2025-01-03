Ліверпуль отримає посилення складу перед матчем із МЮ

Конате, Салах та Ван Дейк під час матчу. Фото: instagram.com/ibrahimakonate/

"Ліверпуль" готується підтвердити чемпіонські амбіції в матчі англійської Прем'єр-ліги з "Манчестер Юнайтед". Команда Арне Слота може вийти на поле "Енфілда" в оптимальному складі.

Головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот готовий включити захисників Конора Бредлі та Ібрагіму Конате до складу на матч із "червоними дияволами", повідомляє Manchester Evening News.

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У неділю, 5 січня, "Ліверпуль" прийме "Манчестер Юнайтед" у рамках центрального матчу 20 туру англійської Прем'єр-ліги. "Червоні" продовжують лідирувати в турнірній таблиці, а головний тренер команди готується до важливого протистояння в гарному настрої.

Головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Кадрове посилення "Ліверпуля"

Конор Бредлі та Ібрагіма Конате отримали травми ще в листопаді 2024 року в матчі, в якому "Ліверпуль" переміг мадридський "Реал". Вони пропустили вісім останніх поєдинків англійської команди. Однак тепер обидва гравці готові повернутися на поле.

Ібрагіма Конате святкує гол. Фото: instagram.com/ibrahimakonate/

До травми Конате був ключовим гравцем "Ліверпуля" і регулярно грав із Вірджілом ван Дейком у центрі оборони. Тим часом Бредлі провів 12 матчів за "червоних". Арне Слот ухвалить рішення, чи зіграють Конате та Бредлі у стартовому складі в поєдинку проти "Манчестер Юнайтед", чи обидва футболісти вийдуть на заміну.

У лазареті "Ліверпуля" залишається тільки Джо Гомес. Підопічні Арне Слота зіграли в АПЛ 18 матчів і впевнено посідають перше місце в турнірній таблиці. "Арсенал" відстає від "червоних" на 6 очок. "Манчестер Юнайтед" йде на 14 сходинці.

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