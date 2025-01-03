Ливерпуль получит усиление состава перед матчем с МЮ

Конате, Салах и Ван Дейк во время матча. Фото: instagram.com/ibrahimakonate/

"Ливерпуль" готовится подтвердить чемпионские амбиции в матче английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед". Команда Арне Слота может выйти на поле "Энфилда" в оптимальном составе.

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот может включить защитников Конора Брэдли и Ибрагиму Конате в состав на матч с "красными дьяволами", сообщает Manchester Evening News.

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В воскресенье, 5 января, "Ливерпуль" примет "Манчестер Юнайтед" в рамках центрального матча 20 тура английской Премьер-лиги. "Красные" продолжают лидировать в турнирной таблице, а главный тренер команды готовится к важному противостоянию в хорошем настроении.

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Кадровое усиление "Ливерпуля"

Конор Брэдли и Ибрагима Конате получили травмы еще в ноябре 2024 года в матче, в котором "Ливерпуль" победил мадридский "Реал". Они пропустили восемь последних поединков английской команды. Однако теперь оба игрока готовы вернуться на поле.

Ибрагима Конате празднует гол. Фото: instagram.com/ibrahimakonate/

До травмы Конате был ключевым игроком "Ливерпуля" и регулярно играл с Вирджилом ван Дейком в центре обороны. Тем временем Брэдли провел 12 матчей за "красных". Арне Слот примет решение, сыграют ли Конате и Брэдли в стартовом составе в поединке против "Манчестер Юнайтед", или оба футболиста выйдут на замену.

В лазарете "Ливерпуля" остается только Джо Гомес. Подопечные Арне Слота сыграли в АПЛ 18 матчей и уверенно занимают первое место в турнирной таблице. "Арсенал" отстает от "красных" на 6 очков. "Манчестер Юнайтед" идет на 14 строчке.

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