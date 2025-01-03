Скандал в Ла Лиге — клубы угрожают судом и отменой турнира из-за Барселоны

Игроки "Барселоны" Дани Ольмо и Роберт Левандовски празднуют гол. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Одной из главных интриг начала зимнего трансферного окна в Испании было так называемое "дело Дани Ольмо". "Барселона" пыталась зарегистрировать своего игрока на вторую часть сезона, и ее действия в итоге, похоже, вызвали серьезный скандал.

Несколько клубов Ла Лиги пригрозили судебным иском, если "Барселона" зарегистрирует игроков Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона, сообщает Diario Sport.

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Дело Дани Ольмо. Что известно

"Барселона" должна была успеть зарегистрировать Дани Ольмо на вторую часть сезона до 31 декабря 2024 года. Президент клуба Лапорта был уверен, что успеет это сделать, однако по состоянию на данный момент ему это не удалось.

В первый день нового года Ла Лига убрала имена Ольмо и Виктора из списка зарегистрированных игроков.

"Барселона" продала право на использование VIP ложами на "Камп Ноу", чтобы зарегистрировать обоих игроков. Однако Ла Лига озвучила требование к каталонцам относительно дополнительной документации, которая должна показать наличие денег на счетах клуба.

Если Ольмо не зарегистрируют на вторую часть сезона, он будет иметь право требовать выплату всей зарплаты до конца контракта — то есть, до 2030 года.

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