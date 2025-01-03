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Скандал в Испании — Ла Лигу могут отменить из-за Барселоны

3 января 2025 09:38
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Скандал в Ла Лиге — клубы угрожают судом и отменой турнира из-за Барселоны
Игроки "Барселоны" Дани Ольмо и Роберт Левандовски празднуют гол. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Одной из главных интриг начала зимнего трансферного окна в Испании было так называемое "дело Дани Ольмо". "Барселона" пыталась зарегистрировать своего игрока на вторую часть сезона, и ее действия в итоге, похоже, вызвали серьезный скандал.

Несколько клубов Ла Лиги пригрозили судебным иском, если "Барселона" зарегистрирует игроков Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона, сообщает Diario Sport.

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Представители некоторых испанских клубов считают, что "Барселона" не должна получать специальных привилегий. Клубы думают над тем, чтобы пойти в суд с иском по отмене результатов чемпионата, если их требования не будут учтены.

Дело Дани Ольмо. Что известно

"Барселона" должна была успеть зарегистрировать Дани Ольмо на вторую часть сезона до 31 декабря 2024 года. Президент клуба Лапорта был уверен, что успеет это сделать, однако по состоянию на данный момент ему это не удалось.

В первый день нового года Ла Лига убрала имена Ольмо и Виктора из списка зарегистрированных игроков.

"Барселона" продала право на использование VIP ложами на "Камп Ноу", чтобы зарегистрировать обоих игроков. Однако Ла Лига озвучила требование к каталонцам относительно дополнительной документации, которая должна показать наличие денег на счетах клуба.

Если Ольмо не зарегистрируют на вторую часть сезона, он будет иметь право требовать выплату всей зарплаты до конца контракта — то есть, до 2030 года.

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский нашел новые кадры для команды на вторую часть сезона.

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скандал спорт футбол Барселона Испанская Ла Лига

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