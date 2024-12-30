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У Барселоні вдруге за 2024 рік помер легендарний футболіст

30 грудня 2024 23:52
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Помер Уго Сотіль – легендарний футболіст Барселони та збірної Перу
Уго Сотіль по центру. Фото: "Барселона"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У віці 75 років помер перуанський легендарний футболіст "Барселони" Уго Сотіль. В свої найкращі часи він грав в атаці з легендарним Йоханом Кройфом.

Про загибель колишнього футболіста повідомила пресслужба "Барселони".

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Уго Сотіль. Фото: скриншот

Померла легенда футболу

Перуанський футболіст виступав за "Барселону" з 1973 по 1976 роки.

Померлий дебютував у футболі за "Депортіво Мунсіпаль". Після переходу в "Барселону" команда с Сотілем в 1974-му році виграла перший за 14 років чемпіонат Іспанії.

Кройф та Сотіль стали творцями перемоги з рахунком 5:0 в пам'ятному матчі з мадридськом "Реалом".

У 1975 році Сотіль виграв Копа Амеріка зі збірною Перу.

Уго Сотиль
Йохан Кройф та Уго Сотіль. Фото: "Барселона"

Після кар'єри в "Барселоні" Сотіль грав за "Індепендьєнте де Медельїн", "Espartanos" та "Deportivo Junín".

Футболіст завершив кар'єру в 1986 році. Він зі збірною Перу зіграв на двох чемпіонатах світу у 1970 та 1978 роках. Гравець забив за національну команду 18 голів у 62 матчах.

Нагадаємо, що в жовтні помер колишній партнер Кройфа та Сотіла в "Барселоні" нідерландець Йоган Нескенс.

Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі змінив своє життя після другої поразки.

Воротар "Реала" та збірної України Андрій Лунін може піти з клубу в другий топклуб.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик отримав за бій з Ф'юрі менший відсотов з гонорарного фонду.

футбол Іспанія легенди Барселона померлі

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