Помер Уго Сотіль – легендарний футболіст Барселони та збірної Перу

У Барселоні вдруге за 2024 рік помер легендарний футболіст
У віці 75 років помер перуанський легендарний футболіст "Барселони" Уго Сотіль. В свої найкращі часи він грав в атаці з легендарним Йоханом Кройфом.
Про загибель колишнього футболіста повідомила пресслужба "Барселони".
Померла легенда футболу
Перуанський футболіст виступав за "Барселону" з 1973 по 1976 роки.
Померлий дебютував у футболі за "Депортіво Мунсіпаль". Після переходу в "Барселону" команда с Сотілем в 1974-му році виграла перший за 14 років чемпіонат Іспанії.
Кройф та Сотіль стали творцями перемоги з рахунком 5:0 в пам'ятному матчі з мадридськом "Реалом".
У 1975 році Сотіль виграв Копа Амеріка зі збірною Перу.
Після кар'єри в "Барселоні" Сотіль грав за "Індепендьєнте де Медельїн", "Espartanos" та "Deportivo Junín".
Футболіст завершив кар'єру в 1986 році. Він зі збірною Перу зіграв на двох чемпіонатах світу у 1970 та 1978 роках. Гравець забив за національну команду 18 голів у 62 матчах.
Нагадаємо, що в жовтні помер колишній партнер Кройфа та Сотіла в "Барселоні" нідерландець Йоган Нескенс.
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