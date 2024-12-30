Помер Уго Сотіль – легендарний футболіст Барселони та збірної Перу

Уго Сотіль по центру. Фото: "Барселона"

У віці 75 років помер перуанський легендарний футболіст "Барселони" Уго Сотіль. В свої найкращі часи він грав в атаці з легендарним Йоханом Кройфом.

Про загибель колишнього футболіста повідомила пресслужба "Барселони".

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Померла легенда футболу

Перуанський футболіст виступав за "Барселону" з 1973 по 1976 роки.

Померлий дебютував у футболі за "Депортіво Мунсіпаль". Після переходу в "Барселону" команда с Сотілем в 1974-му році виграла перший за 14 років чемпіонат Іспанії.

Кройф та Сотіль стали творцями перемоги з рахунком 5:0 в пам'ятному матчі з мадридськом "Реалом".

У 1975 році Сотіль виграв Копа Амеріка зі збірною Перу.

Йохан Кройф та Уго Сотіль. Фото: "Барселона"

Після кар'єри в "Барселоні" Сотіль грав за "Індепендьєнте де Медельїн", "Espartanos" та "Deportivo Junín".

Футболіст завершив кар'єру в 1986 році. Він зі збірною Перу зіграв на двох чемпіонатах світу у 1970 та 1978 роках. Гравець забив за національну команду 18 голів у 62 матчах.

Нагадаємо, що в жовтні помер колишній партнер Кройфа та Сотіла в "Барселоні" нідерландець Йоган Нескенс.

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