Колишній гравець Барселони може завершити кар'єру в 31 рік — причини

Гравець "Лілля" Самуель Умтіті. Фото: instagram.com/samumtiti

Один із найперспективніших гравців свого покоління може завершити професійну кар'єру вже найближчим часом. На нього досить довго покладали великі надії, але довго протриматись на високому рівні йому не вдалося.

Колишній гравець "Барселони" та збірної Франції Самуель Умтіті може завершити кар'єру в 31 рік, повідомляє Sport.es.

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Що відомо про Самуеля Умтіті

Після свого піку, якого він досяг у "Барселоні", а також у збірній Франції, з якою виграв чемпіонат світу 2018 року, кар'єра Умтіті пішла на спад.

Причиною були травми. З часом його підписав італійський "Лечче", де француз намагався перезапустити свою кар'єру. Частково йому це вдалося, адже далі було запрошення до "Лілля".

Проте у "Ліллі" його знову наздогнали травми. У лютому 2024 року він отримав рецедив старої травми, через що не грав практично весь рік.

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